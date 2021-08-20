«Вредной примеси гораздо меньше». В Беларуси зерно урожая-2021 уже используют для приготовления муки

Новости Беларуси. Уборочная кампания близится к завершению. К 20 августа намолочено более шести миллионов тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с почти с двух миллионов гектаров, что составляет 94 % запланированной площади. При этом госзаказ по зерну в Беларуси выполнен уже более, чем на 85 %. Подробности в материале Александра Добрияна.

Сезон большой заготовки на Гомельском комбинате хлебопродуктов близится к концу. С начала июля ежедневно на приемные пункты предприятия поступало по 1 500 тонн зерна. Госзаказ по ржаному зерну в регионе выполнен практически на 100 %. Переработчики продолжают принимать пшеницу, овес и ячмень.

Александр Добриян, корреспондент:

Это самое сердце старейшего в юго-восточном регионе элеватора. Он состоит из 57 гигантских емкостей, каждая из которых вмещает 540 тонн. Сейчас элеватор загружен практически под завязку. Над моей головой 29 тысяч тонн зерна.

За сданное зерно с аграриями в 2021 году рассчитываются буквально с колес. Никаких задержек и только живые деньги. 375 рублей за тонну пшеницы третьего класса, 355 – за тонну ржи.

Александр Скулимовский, директор филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт»:

Сейчас у нас заготовка близится к завершению. Она была довольно ровная и стабильная. Первая черта то, что период созревания рапса совпал с периодом созревания пшеницы, ржи, и уборка всех зерновых культур происходила практически в одно время. Поэтому во всех сельхозорганизациях, которые нам поставляют продукцию, были нюансы и по транспорту, по вывозке, но оперативно все это решалось, это первое. Второе – погода: меньше дождей. Более сухая поставляется рожь, пшеница на наши заготовительные пункты.

Зерносушилку в 2021 году здесь не включали по десять дней. Не было необходимости. Зерно аграрии поставляют оптимальной для хранения влажности. Сухая погода во время уборочной позволила не только сэкономить на сушке, но и обеспечила чистоту ржаного зерна от вредной примеси – спорыньи.