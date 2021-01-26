Александр Лукашенко – новому председателю Климовичского райисполкома: «Перспективы у вас хорошие»

Новости Беларуси. Уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы, жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. Такие задачи 26 января поставил Президент перед новыми руководителями, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое лицо у Климовичского райисполкома. Район возглавил Михаил Демидов. Работать предстоит упорно: Климовичский район входит в программу развития юго-восточных регионов Могилевской области. Со стороны государства оказывается возможная поддержка. Само собой, должна быть и отдача.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я изучал ваши материалы личные, я подумал о том, что вы как человек, всю жизнь проработавший с животными (и людьми, естественно), но как специалист, как зоотехник, как врач вы перенесете этот опыт на Климовичский район. Очень хотелось бы. И в этом отношении мы вас будем поддерживать.

Вот недавно здесь был губернатор у меня. Он много мне говорил о Климовичском районе. Я согласен с его оценками. Поддержку вы получите, потому что Климовичский район приличный, это основополагающий район на Могилевщине. Очень хотелось бы, чтобы у вас получилось. Перспективы у вас хорошие.

Я обещаю вам, что в этом году я у вас побуду.

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