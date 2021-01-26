Президент – новому гендиректору «Гродно Азота»: не дай бог что-то случится – потеряем тысячи людей. Наведите порядок там
Новости Беларуси. Уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы, жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. Такие задачи 26 января поставил Президент перед новыми руководителями, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Игорь Ляшенко в прошлом бывший вице-премьер и глава представительства «Гомельтранснефть Дружба».
В правительстве в свое время курировал нефтехимический комплекс и промышленность. Потому к новой должности – гендиректор «Гродно Азота» – привыкать долго не придется.
Но есть нюанс – это одно из крупных предприятий страны, потому со стороны государства будет пристальный контроль за работой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень важное предприятие. Мы много говорили о том, что никаких шатаний на этом предприятии быть не может, потому что не дай бог что случится, зараза накроет весь город Гродно. Поэтому там должна быть жесточайшая дисциплина не только технологическая, но и в организационном плане. Возьмитесь за это.
Откровенно скажу: щадить и жалеть кого-то за нарушение дисциплины там не позволено. Не дай бог что-то случится – потеряем тысячи людей ни в чем не повинных. Облако накроет все Гродно, весь город. Поэтому наведите порядок там.
Десятки видов выпускаемой продукции и сотрудничество с более чем 30 странами. Деловая репутация подкреплена качеством – за 58 лет работы ни одной рекламации. Ставку на предприятии делают на ежегодную модернизацию. За последние годы удалось запустить более 10 проектов и увеличить выпуск продукции, а это дополнительная выручка и снижение себестоимости.
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