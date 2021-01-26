Александр Лукашенко – новому председателю КГК: «И дальше надо действовать жёстко, отстаивая интересы белорусского государства»

Новости Беларуси. Уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы, жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. Такие задачи 26 января поставил Президент перед новыми руководителями, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госсекретарем Совета безопасности назначен экс-начальник Генштаба Вооруженных Сил и первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. Пост руководителя Комитета госконтроля глава государства доверил Василию Герасимову. До этого момента он исполнял обязанности руководителя ведомства.

В новом кресле Василий Герасимов. В прошлом он исполняющий обязанности председателя КГК, в настоящем – уже глава комитета.