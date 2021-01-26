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Александр Лукашенко – новому председателю КГК: «И дальше надо действовать жёстко, отстаивая интересы белорусского государства»

26 января 2021 20:00
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Новости Беларуси. Уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы, жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. Такие задачи 26 января поставил Президент перед новыми руководителями, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госсекретарем Совета безопасности назначен экс-начальник Генштаба Вооруженных Сил и первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. Пост руководителя Комитета госконтроля глава государства доверил Василию Герасимову. До этого момента он исполнял обязанности руководителя ведомства.

Александр Лукашенко – новому председателю КГК: «И дальше надо действовать жёстко, отстаивая интересы белорусского государства»-1

В новом кресле Василий Герасимов. В прошлом он исполняющий обязанности председателя КГК, в настоящем – уже глава комитета.

Александр Лукашенко – новому председателю КГК: «И дальше надо действовать жёстко, отстаивая интересы белорусского государства»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне оперативность нравится в последнее время, молодцы. И дальше надо действовать жестко, отстаивая интересы белорусского государства. По закону, у нас хватает. Вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в нашей стране. Что касается Комитета госконтроля, то это прежде всего финансирование из-за рубежа и деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать.

Но есть и ваши классические, специфические задачи – бюджет и собственность. Особенно собственность. Возьмите, пожалуйста, на контроль окончание строительства недостроенных объектов.

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Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новым госсекретарём Совета безопасности Беларуси?

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