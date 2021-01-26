«Этот регион нужно дальше развивать». Какие задачи поставил Президент перед новым председателем Брестского облисполкома?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госсекретарем Совета безопасности назначен экс-начальник Генштаба Вооруженных Сил и первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. Пост руководителя Комитета госконтроля глава государства доверил Василию Герасимову.
Большой фронт работ и у нового губернатора Брестской области.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Брестчина – это мощный сельскохозяйственный регион. Это мощнейшая переработка страны. Это транспортная артерия – железнодорожная, автомобильная. Это большой кусок государственной границы – с Западом, с соседней Украиной. Это хорошие люди, работающие там. Всегда брестчане славились своим трудолюбием.
Конечно, этот регион нужно дальше развивать.
Глава государства поставил ряд определенных задач, чтобы Брестчина оставалась такой же прекрасной и мощной частью нашей Беларуси.
С 2017 года Юрий Шулейко был помощником Президента – инспектором по Гомельской области. То есть как работать на местах, ему понятно. Глава государства говорит, чтобы осваивался, а после с рабочим визитом он приедет в регион.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете направления работы, опыт у вас больший. И вы уже мне конкретно доложите о болевых точках Брестчины и особенно Бреста, с учетом и последних событий в конце прошлого года, поствыборного периода, чтобы мы могли сориентироваться по дальнейшей работе.
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