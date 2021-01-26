«Этот регион нужно дальше развивать». Какие задачи поставил Президент перед новым председателем Брестского облисполкома?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой фронт работ и у нового губернатора Брестской области.

Госсекретарем Совета безопасности назначен экс-начальник Генштаба Вооруженных Сил и первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. Пост руководителя Комитета госконтроля глава государства доверил Василию Герасимову.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Брестчина – это мощный сельскохозяйственный регион. Это мощнейшая переработка страны. Это транспортная артерия – железнодорожная, автомобильная. Это большой кусок государственной границы – с Западом, с соседней Украиной. Это хорошие люди, работающие там. Всегда брестчане славились своим трудолюбием.

Конечно, этот регион нужно дальше развивать.

Глава государства поставил ряд определенных задач, чтобы Брестчина оставалась такой же прекрасной и мощной частью нашей Беларуси.