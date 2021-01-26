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«Глубокая модернизация». Новый гендиректор «Гродно Азота» рассказал о ближайших задачах предприятия

26 января 2021 19:04
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Новости Беларуси. Уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы, жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. Такие задачи 26 января поставил Президент перед новыми руководителями, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Глубокая модернизация». Новый гендиректор «Гродно Азота» рассказал о ближайших задачах предприятия-1

Игорь Ляшенко назначен новым генеральным директором ОАО «Гродно Азот».

Десятки видов выпускаемой продукции и сотрудничество с более чем 30 странами. Деловая репутация подкреплена качеством – за 58 лет работы ни одной рекламации. Ставку на предприятии делают на ежегодную модернизацию.

«Глубокая модернизация». Новый гендиректор «Гродно Азота» рассказал о ближайших задачах предприятия-4

За последние годы удалось запустить более 10 проектов и увеличить выпуск продукции. А это дополнительная выручка и снижение себестоимости.

«Глубокая модернизация». Новый гендиректор «Гродно Азота» рассказал о ближайших задачах предприятия-7

Готовятся на предприятии приступить и к строительству современного азотного комплекса. По размерам он будет как четвертая часть нынешнего завода. Новая производственная площадка позволит увеличить выпуск продукции и создать новые рабочие места.

«Глубокая модернизация». Новый гендиректор «Гродно Азота» рассказал о ближайших задачах предприятия-10

Игорь Ляшенко, генеральный директор предприятия «Гродно Азот»:
Проект глобален не только для концерна «Белнефтехим», но очень ощутим и для всей страны. Те результаты, которые он должен принести в ходе реализации, тоже наложат очень большой, значительный отпечаток для сельхозпотребителя нашей страны, будут весьма заметны в приросте экспортного потенциала нашей страны.

Вторая задача, которую надо реализовать – глубокая модернизация уже имеющихся там мощностей. Причем модернизация должна пройти без остановки основного производства (в период капитальных ремонтов), с приростом мощностей.

«Глубокая модернизация». Новый гендиректор «Гродно Азота» рассказал о ближайших задачах предприятия-13

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Игорь Ляшенко # Фотофакт

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