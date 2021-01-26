«Все недостроенные объекты довести до ума». Что поручил Президент новому председателю КГК?

Новости Беларуси. Уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы, жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. Такие задачи 26 января поставил Президент перед новыми руководителями, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою работу Василий Герасимов начинал в Высшем хозяйственном суде Беларуси. После трудился в Госконтроле, в том числе возглавлял и региональное подразделение в Гродненской области. Набирался опыта и на месте помощника Президента по Брестскому региону, потому тема контроля ему не нова.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Президент отметил определенную динамику в наших действиях. Было обращено внимание, что остаются те классические задачи, которые были перед Комитетом госконтроля – это контроль за расходованием бюджетных средств – как законность, так и эффективность. Помимо этого было обращено внимание, чтобы мы, условно, постарались вычистить все мероприятия, которые в настоящий момент не нужны или не дадут того эффекта, на который мы рассчитываем.

Плюс государственная собственность. Здесь отдельное поручение Президента: Комитету госконтроля взять все недостроенные объекты и довести это до ума.

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