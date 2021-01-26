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«Все недостроенные объекты довести до ума». Что поручил Президент новому председателю КГК?

26 января 2021 19:59
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Новости Беларуси. Уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы, жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. Такие задачи 26 января поставил Президент перед новыми руководителями, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пост руководителя Комитета госконтроля глава государства доверил Василию Герасимову. До этого момента он исполнял обязанности руководителя ведомства.

«Все недостроенные объекты довести до ума». Что поручил Президент новому председателю КГК?-1

Свою работу Василий Герасимов начинал в Высшем хозяйственном суде Беларуси. После трудился в Госконтроле, в том числе возглавлял и региональное подразделение в Гродненской области. Набирался опыта и на месте помощника Президента по Брестскому региону, потому тема контроля ему не нова.

«Все недостроенные объекты довести до ума». Что поручил Президент новому председателю КГК?-4

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Президент отметил определенную динамику в наших действиях. Было обращено внимание, что остаются те классические задачи, которые были перед Комитетом госконтроля – это контроль за расходованием бюджетных средств – как законность, так и эффективность. Помимо этого было обращено внимание, чтобы мы, условно, постарались вычистить все мероприятия, которые в настоящий момент не нужны или не дадут того эффекта, на который мы рассчитываем.

Плюс государственная собственность. Здесь отдельное поручение Президента: Комитету госконтроля взять все недостроенные объекты и довести это до ума.

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# Комитет госконтроля # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Василий Герасимов # Фотофакт

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