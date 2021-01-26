Оборванные провода и буксующие автобусы. Как с циклоном «Ларс» справляются Брестская и Гродненская области?

Новости Беларуси. Западные области страны оказались во власти циклона «Ларс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отключение электроэнергии, падение деревьев, автомобильные аварии. Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме. Только в Гродно сотрудники МЧС более 30 раз выезжали на места падения деревьев. На дорогах – десятки крупных ДТП. Галина Буро подробнее.

Галина Буро, корреспондент:

Утром водителей ждал квест под названием «Найди и откопай свой автомобиль». И если расчистить машину еще пол беды, то вот выехать с парковки удалось далеко не каждому.

И это тоже оказалось задачкой со звездочкой. Заснеженные знаки дорожного движения и скользкая каша на дороге. Тяжеловесным авто тронуться под горку, да и просто выехать с остановки было порой невозможно.

В Бресте за сутки выпало полторы декадной нормы осадков. Коммунальные службы работают круглосуточно. За техникой следят по GPS – интеллектуальная система помогает оптимизировать усилия. На улицы областного центра вывели весь автопарк снегоуборочной техники и больше 350 дворников.

Юрий Климахович, директор предприятия «Коммунальник»:

Мы работать начали уже с вечера, с девяти часов сформировали две бригады машин, которые под началом ГАИ ездили по Бресту и колонной убирали основные магистральные улицы. Поэтому к утру, к началу рабочего дня город был готов для встречи наших автомобилей и нормального безопасного передвижения всех автомобилей и граждан.

В снежных шапках оказались и крыши брестских зданий. Излишняя нагрузка на кровлю может быть опасной.

В 24-й школе Бреста персонал прошел даже «высотный» инструктаж.

Юрий Гронский, рабочий по техническому обслуживанию СШ № 24 Бреста:

Чтобы не было травм внизу просто-напросто. Эти парапеты, тут задувает и нависает – просто упадет.

Стихия серьезно испытывает на прочность и энергосистему региона. Мокрый снег налипает на линии электропередач, это приводит к обрывам.

Перебои в работе произошли в 186 населенных пунктах Брестской области. Восстановительные работы не прекратятся и ночью.

Оксана Панова, ведущий специалист по связям со СМИ «Брестэнерго»:

Если в обед мы говорили о том, что больше пострадали от стихии Брестский, Пружанский, Кобринский районы, то сейчас мы видим, что начинаются отключения в Столинском районе. То есть стихия пришла и на Полесье.