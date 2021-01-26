«Главное – безопасность». Водитель проезжал мимо, но остановился, чтобы помочь ГАИ

Новости Беларуси. Это дерево упало прямо на проезжую часть и перегородило движение в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наряд ГАИ обнаружил препятствие. Есть трос, но лошадиных сил легковушки не хватило – нужна тяжелая техника. Дмитрий Карпович на своем грузовике проезжал мимо, вызвался помочь.

Дмитрий Карпович, водитель:

Главное – безопасность. Безопасность людей, безопасность дорог. Поэтому такие завалы надо помогать убирать.