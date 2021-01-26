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«Главное – безопасность». Водитель проезжал мимо, но остановился, чтобы помочь ГАИ

26 января 2021 19:20
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Новости Беларуси. Это дерево упало прямо на проезжую часть и перегородило движение в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Главное – безопасность». Водитель проезжал мимо, но остановился, чтобы помочь ГАИ-1

Наряд ГАИ обнаружил препятствие. Есть трос, но лошадиных сил легковушки не хватило – нужна тяжелая техника. Дмитрий Карпович на своем грузовике проезжал мимо, вызвался помочь.

«Главное – безопасность». Водитель проезжал мимо, но остановился, чтобы помочь ГАИ-4

Дмитрий Карпович, водитель:
Главное – безопасность. Безопасность людей, безопасность дорог. Поэтому такие завалы надо помогать убирать.

«Главное – безопасность». Водитель проезжал мимо, но остановился, чтобы помочь ГАИ-7

Работникам МЧС за сутки больше 30 раз приходилось выезжать на распиловку по Гродно и Гродненскому району, куда пришелся эпицентр циклона «Ларс». Упавшие деревья повредили пять припаркованных автомобилей, люди не пострадали.

«Главное – безопасность». Водитель проезжал мимо, но остановился, чтобы помочь ГАИ-10

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# Погода в Беларуси # общество # Дмитрий Карпович # Фотофакт

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