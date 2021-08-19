«Он досконально знает все актуальные вопросы». Жанна Казачёнок о «Большом разговоре с Президентом»

Новости Беларуси. Масштабное обновление и строительство новых корпусов. В Беларуси модернизируют учреждения здравоохранения. Столица, как всегда, впереди. Так, на очереди 6-я Центральная поликлиника Ленинского района, в новом формате она откроется для пациентов до конца 2021 года. Поликлиника № 15 в Московском районе переедет в новое здание следующим летом. Через два года появится новый хирургический корпус в 11-й больнице, новоселье также справят отделения микрохирургии глаза и ортопедическое. Пациентов будут лечить по индивидуально разработанной программе реабилитации. Продолжается капремонт 16-й поликлиники в Центральном районе, к 2025 году в Минске запланировано строительство еще четырех детских и трех взрослых поликлиник. О том, какие перспективы у столичного здравоохранения, поговорили с председателем Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанной Казаченок в студии программы « Большой город ».

Екатерина Забенько, ведущая:

Первый вопрос хотелось бы задать о ваших впечатлениях о «Большом разговоре с Президентом», мы еще долго будем это обсуждать и цитировать. Что впечатлило конкретно вас?

Жанна Казаченок, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Конечно, я просмотрела «Большой разговор», находясь на работе, параллельно работая с документами, полностью. Меня реально впечатлило то, что в первой части своего разговора уважаемый Президент обратил внимание на работу системы здравоохранения в период эпидподъема инфекции, с которой мы сейчас сражаемся. Впечатлило то, что он очень тонко, досконально знает все актуальные вопросы. То есть это не просто подготовленный доклад, а четкое владение ситуацией – и эпидситуацией, и работой медицинских учреждений, амбулаторно-поликлинического звена, стационарного. И что особенно – знание, как у нас осуществляется реабилитация. То есть эта трехэтапность. Я думаю, что нигде в мире такого нет, и мы единственная страна, которая очень четко сработала в период появления этой эпидситуации на всех уровнях. Я могу сказать о системе здравоохранения на своем уровне. В то время, когда развивалась эта эпидситуация, я была главным врачом. Как сработал медицинский коллектив нашего учреждения? Сначала было волнение, боязнь, страх, что делать, как делать. Но у нас очень четкое было руководство со стороны системы здравоохранения, наш куратор, Качанова Наталья Ивановна, еженедельно проводила селекторы. Нас пошагово вели очень четко, в нужном направлении. Поэтому я думаю, что все это обсуждалось с Президентом. В первой части разговора как раз было сказано об этом.

Жанна Казаченок:

И реально мы выбрали правильный путь. Кто сомневается в этом и поддается скептицизму, пусть просто на минуточку задумается и оценит то, что было сделано. Тогда никаких вопросов не возникает. Бывают и обращения о некачественной помощи, но мы получаем и благодарности, и люди сами благодарят медицинских сотрудников – это очень впечатлило. Потом впечатлил доклад о наших экономических успехах. Тоже гордость за здравоохранение, что мы поучаствовали, хотя расходы на здравоохранение большие, государство тратит много денег на средства индивидуальной защиты, на закупку нового оборудования, медикаменты. Медикаменты очень дорогие. Я не думаю, что во многих странах могут позволить такое. У нас не было перерывов с этим. Постоянно Министерство здравоохранения держит на контроле. Тот, кто перенес это заболевание, находился в стационарных условиях и увидел что-то такое, тот меня прекрасно понимает. Именно поэтому я очень благодарна, что на «Большом разговоре» вопрос был затронут о нас, медиках, и с таким уважением. Екатерина Забенько:

Вы отметили, что Президент очень глубоко погружен в эту тему. Я думаю, что он так же глубоко погружен абсолютно во все темы. Трудно представить, чтобы Президент Беларуси говорил о чем-то, не понимая ситуацию на 100 %. Это, наверное, его уникальная особенность – разбираться глубоко абсолютно во всем.