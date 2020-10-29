Александр Лукашенко назначил новых помощников в Брестской, Гродненской областях и Минске: «Направляетесь на очень ответственные участки нашей страны»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил новых помощников Президента Беларуси в Брестской, Гродненской областях и Минске.

По информации БЕЛТА, Валерий Вакульчик назначен помощником Президента Беларуси – инспектором по Брестской области. Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а Александр Барсуков – в Минске.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться). Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить.

Обращаясь к председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, Александр Лукашенко поручил подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников.

Александр Лукашенко:

Потому что полномочия их будут значительно шире. Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора.

Но по подбору и другим вопросам, социально-экономического развития, конечно, это очень тонкая работа. У них опыт есть. Это работа с руководителями регионов – Брестской области, Гродненской области и Минска. Поэтому контакт с губернатором – это очень тонкая работа. И я абсолютно убежден, что, имея такой опыт, они это смогут сделать.