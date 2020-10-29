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Оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил проходит на Борисовском полигоне

29 октября 2020 08:11
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Новости Беларуси. В белорусской армии проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил, в котором под руководством министра обороны Беларуси примут участие руководители органов военного управления и войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил проходит на Борисовском полигоне-1

Высокопоставленным офицерам, командирам и начальникам штабов соединений и воинских частей предстоит выработать единые подходы к обучению представителей органов военного управления с учетом особенностей нового учебного года в войсках.

Оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил проходит на Борисовском полигоне-4

Сбор проходит на полигоне «Борисовский» в два этапа. В рамках первого – практического – участники ознакомятся с наиболее проблемными вопросами подготовки кадров, а также с организацией тылового обеспечения, действиями спецподразделений, организацией противодействия беспилотникам, функционированием охраны объектов.

Оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил проходит на Борисовском полигоне-7

Андрей Некрашевич, генерал-майор, начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил:
Одна из направленностей наших сегодняшних занятий в ходе этого сбора показать, так скажем, порядок действий военнослужащих в ходе борьбы с беспилотными летательными аппаратами смотрите, что творится в Нагорном Карабахе или контрснайперскую борьбу, исходя именно из наших возможностей, нашей оснащенности.

Оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил проходит на Борисовском полигоне-10

Будет и теоретический этап сборов, в ходе которого будет выработано единое понимание, как вести подготовку войск в новом учебном году. В конце мероприятий состоится заседание коллегии Министерства обороны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Некрашевич # Фотофакт

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