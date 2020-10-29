Оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил проходит на Борисовском полигоне

Новости Беларуси. В белорусской армии проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил, в котором под руководством министра обороны Беларуси примут участие руководители органов военного управления и войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокопоставленным офицерам, командирам и начальникам штабов соединений и воинских частей предстоит выработать единые подходы к обучению представителей органов военного управления с учетом особенностей нового учебного года в войсках.

Сбор проходит на полигоне «Борисовский» в два этапа. В рамках первого – практического – участники ознакомятся с наиболее проблемными вопросами подготовки кадров, а также с организацией тылового обеспечения, действиями спецподразделений, организацией противодействия беспилотникам, функционированием охраны объектов.

Андрей Некрашевич, генерал-майор, начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил:

Одна из направленностей наших сегодняшних занятий в ходе этого сбора – показать, так скажем, порядок действий военнослужащих в ходе борьбы с беспилотными летательными аппаратами – смотрите, что творится в Нагорном Карабахе – или контрснайперскую борьбу, исходя именно из наших возможностей, нашей оснащенности.