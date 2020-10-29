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Представители 96 организаций Беларуси, России и Китая. Международная конференция по ЖКХ открывается в Минске

29 октября 2020 07:03
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Новости Беларуси. Более 200 представителей 96 научных, практических и производственных организаций Беларуси, России и Китая. 29 октября в Минске открывается вторая научная конференция, посвященная ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители 96 организаций Беларуси, России и Китая. Международная конференция по ЖКХ открывается в Минске-1

Ее цель – обсудить новые тенденции в отрасли и внедрение перспективных технологий. По словам организаторов, формат мероприятия включает три секции и четыре круглых стола с выступлениями ученых по актуальным вопросам индустрии.

Представители 96 организаций Беларуси, России и Китая. Международная конференция по ЖКХ открывается в Минске-4

Среди проблем, которые будут рассмотрены, водоснабжение и водоотведение, тепло- и энергоснабжение, экология городской коммунальной среды и цифровизация процессов ЖКХ. В центре внимания будут также актуальные проблемы загородного строительства.

В рамках конференции организуют выставку инновационных разработок для системы жилищно-коммунального хозяйства.

# ЖКХ # общество # Фотофакт

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