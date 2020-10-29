Представители 96 организаций Беларуси, России и Китая. Международная конференция по ЖКХ открывается в Минске

Новости Беларуси. Более 200 представителей 96 научных, практических и производственных организаций Беларуси, России и Китая. 29 октября в Минске открывается вторая научная конференция, посвященная ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 200 представителей 96 научных, практических и производственных организаций Беларуси, России и Китая. 29 октября в Минске открывается вторая научная конференция, посвященная ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее цель – обсудить новые тенденции в отрасли и внедрение перспективных технологий. По словам организаторов, формат мероприятия включает три секции и четыре круглых стола с выступлениями ученых по актуальным вопросам индустрии.
Среди проблем, которые будут рассмотрены, водоснабжение и водоотведение, тепло- и энергоснабжение, экология городской коммунальной среды и цифровизация процессов ЖКХ. В центре внимания будут также актуальные проблемы загородного строительства.
В рамках конференции организуют выставку инновационных разработок для системы жилищно-коммунального хозяйства.