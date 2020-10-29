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«Витебская область готова». Как прошли масштабные учения МЧС в Орше

29 октября 2020 07:44
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Новости Беларуси. Масштабные учения МЧС прошли 28 октября в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Витебская область готова». Как прошли масштабные учения МЧС в Орше-1

По легенде маневров их участникам предстояло провести аварийно-спасательные работы при обрушении зданий, а также устранить ЧП на объектах жизнеобеспечения населения.

«Витебская область готова». Как прошли масштабные учения МЧС в Орше-4

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи людям были привлечены спасательные службы, предприятия и организации Оршанского района. Участники сборов отработали навыки, учитывая особую специфику осенне-зимнего периода.

«Витебская область готова». Как прошли масштабные учения МЧС в Орше-7

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Сегодня есть и резерв, и ресурсы, и специально обученные люди снабжены соответствующей техникой для того, чтобы решить, в принципе, любую чрезвычайную ситуацию, которая может сложиться в этот период. И действительно, выезжая на места, в регионы нашей области, эта оценка производится внезапно, не показательно, а именно внезапно. И сегодня с уверенностью хочу сказать, что Витебская область готова, вся система государственная готова к выполнению возложенных на нее задач.

«Витебская область готова». Как прошли масштабные учения МЧС в Орше-10

Во время сбора также были организованы показательные площадки различных служб с демонстрацией спецтехники.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Мелешкин # Фотофакт

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