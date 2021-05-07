Виктор Хренин о Великой Победе: это именно тот фундамент, на котором должно сплачиваться наше общество

Новости Беларуси. В преддверии Дня Великой Победы во Дворце Республики состоялись торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств. Масштабное мероприятие развернулось не только на сцене, но и у входа во Дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фойе гостей встречала молодежь, вручая бутоньерки, – символ Великой Победы. 7 мая здесь собрались руководители различных ведомств, предприятий, парламентарии, военные и, конечно, главные гости – ветераны и участники Великой Отечественной.

Несмотря на почтенный возраст, они приехали, чтобы увидеть своих фронтовых друзей. Их военная биография – на потертых от времени кителях и медалях. Через их личные истории, письма, дневники и воспоминания история передается молодому поколению. Каждый в зале смог выразить благодарность ветеранам за их подвиг и самоотверженную защиту нашей страны, которую новое поколение обещает сохранить.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Те события, что были в прошлом году, еще раз подчеркивают, насколько для нас важна эта победа, как именно тот фундамент, на котором должно сплачиваться наше общество. Это наша святая обязанность, людей в погонах, сохранить, можно даже сказать отстоять и удержать ту Победу, которую хотят у нас, к сожалению, отобрать.

Дмитрий Сенько, председатель Белорусского объединения воинов-интернационалистов-«кубинцев»:

Этот праздник, действительно, мы помним его и сейчас, и будем помнить всегда, потому что он принес такую победу для нашего народа. Пострадал у нас каждый третий человек, поэтому те люди, которые живут, мы благодарны тем, которых у нас нет. Мы должны преклоняться перед их мужеством и их победой.

Арина Зильберт, студентка Белорусского государственного медицинского колледжа:

Мы встречаемся на открытых диалогах с ветеранами. Они нам рассказывают о той информации, о тех моментах, которые происходили на войне. И это наш единственный путеводитель по информации о том, что было раньше.

Открыл торжественное собрание премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В своем выступлении он отметил: для детей, внуков и правнуков воинов-победителей память о Великой Победе является национальным достоянием. Она объединяет белорусов в бесконечной благодарности за мир и свободу, и в то же время в борьбе за историческую справедливость и героическое прошлое нашей страны.