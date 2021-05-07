Александр Лукашенко: «Им втюхают в голову, что это преступник, это самый кровожадный кровопийца. Это вот Президент Беларуси»

Новости Беларуси. После церемонии 7 мая журналисты в буквальном смысле перехватили Президента. Они хоть и работают с ним постоянно, не всегда есть возможность вот так открыто поговорить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сегодня воспользовались случаем задать несколько вопросов. Темы накопились, обсудить действительно было что. И Президент не отказал в общении, причем на все вопросы отвечал откровенно и подробно. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Мир большой, геополитических и финансовых интересов море. Но Беларусь у нас одна. И те, кто с нами, сильнее тех, кто против нас. У нас ген победителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня за это упрекают, что там крестьяне сложили деревянный домик. Это золотое дно, а люди-то не знают, думают: «золотое дно!» А там 13 миллиардов долларов украл. Слушайте, это больше, чем государственный бюджет. За что страна год жила? Хорошо. 13 миллиардов. Сколько вагонов купюр? Или же в каком банке? Давайте, называйте, забирайте. Не прокатило. Значит, надо сейчас на внешнем контуре создать образ негодяя и прочее. Слушайте, а кто во Франции, Великобритании будет разбираться? Вот им втюхают в голову, что это преступник, это самый кровожадный кровопийца. Это вот Президент Беларуси. И начнут формировать общественное мнение. Для чего? Если пристрелят, чтобы там радовались, что убили негодяя. Значит, они от этих планов не отказались. И мы от их безумства, от того, что они не понимают, что делают и не умеют это делать, получили сигнал, что они не остановились. Но мы и без них это видим и знаем. Ничего у них не получится. Они от своего безумства, от того, что они зажрались, зажирели, они перестали думать и выстраивать нормальные комбинации. Но разве это ФБР, ЦРУ, Госдепартамент, еще президент страны (без него не обходится) одобряют такую глупую, бестолковую операцию?