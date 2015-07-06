Приют для бездомных животных под угрозой выселения: начался сбор средств

Новости Беларуси. Приют для бездомных животных под Полоцком на грани закрытия. До конца месяца волонтерам необходимо собрать деньги, чтобы выкупить землю, на которой размещается приют. По условиям договора с хозяином участка, они должны сделать это до 1 августа. В противном случае, бизнесмен продаст землю и не факт, что новый владелец благосклонно отнесется к безнадзорным животным.

Вероника Сапроненко, волонтер:

Это же друзья человека, у каждого должен быть такой друг.

У Вероники же таких друзей – больше сотни. Несмотря на свой юный возраст, девочка работает в приюте, причем на добровольных началах. И не хуже любого ветеринара знает, как оказать помощь четвероногим. Несколько дней назад Вероника спасла двух щенков.

Вероника Сапроненко, волонтер:

Их неделю назад на дороге выбросили. У них было очень сильное обезвоживание. И даже настолько они были блохами загрызены, что когда их мыли от блох, у них кровь текла. А сейчас остались мальчик и девочка. Они маленькие будут. Так что, думаю, они быстро дом свой найдут.

Только за прошлый год дом и любящих хозяев обрели около 700 кошек и собак. Сегодня в приюте более сотни животных, у которых всё ещё есть шанс на новую жизнь.

Пока есть! Но 1 августа однажды ставшие бездомными собаки могут вновь лишиться крова. На грани выселения приют оказался еще полгода назад. Тогда местный предприниматель протянул руку помощи и выкупил эту землю. Но с условием: «Был договор с ними, что они хотят здесь заниматься животными, откупить часть базы. То есть названа ими сумма – все для них. У меня есть определенные обязательства. Я за эту базу до конца еще не расплатился сам. Это ж еще не факт, что ее кто-то купит. До 1 числа, как обещал, я сто процентов держу слово».

Предпринимателя понять можно, однако общественная организация живет на пожертвования. И выполнить эти условия им пока не под силу. Часть расходов на себя берет местная власть. Но даже этой помощи недостаточно. Большая часть этих денег идёт на еду и лечение вновь прибывших постояльцев.

Наталья Шохтина, председатель благотворительного общественного объединения помощи беспризорным животным:

У нас всегда проблемы собрать на ветпрепараты, всегда проблемы на стерилизацию, на что-то, на стройматериалы на те же. Что–то купить — собрать на это очень тяжело.

Для того чтобы выкупить землю, на которой сейчас находится приют, волонтеры по крупицам собирают деньги. Но пока удалось накопить лишь половину суммы. Собрать недостающую часть в приюте рассчитывают с помощью неравнодушных к чужой беде белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.