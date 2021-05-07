Александр Лукашенко: не надо собирать деньги нашим ветеранам. От них они деньги не возьмут, это кровавые деньги

Новости Беларуси. После церемонии журналисты в буквальном смысле перехватили Президента. Они хоть и работают с ним постоянно, не всегда могут вот так открыто поговорить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И 7 мая воспользовались случаем задать несколько вопросов. Темы накопились – обсудить действительно было что. И Президент не отказал в общении, причем на все вопросы отвечал откровенно и подробно.

Илона Красутская, политический обозреватель Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: 9 Мая – святая дата для нас. Вот было бы здорово, если бы мы говорили только о наших ветеранах, празднике, о святой дате. Но вы наверняка тоже видели все эти заголовки. Началось: ветераны не получат единовременные выплаты. Начинают все изворачивать, но никто не сказал, что наши герои ведь получают эти выплаты ежемесячно. Начинается, опять же, все под копирку, те же технологии: «давайте собирать деньги», «государство забыло», «если не мы – кто поможет?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Илона, если соберут деньги, я думаю, мы не откажемся от них. Передадим обязательно нашим ветеранам (читайте далее).

Недавно – мы же видим, что они там делают – возбудились, что нет повестки дня, «что Лукашенко там кажа, то мы и повторяем». Вот они перешли на эту повестку сегодня, потому что сказать нечего. И о чем они говорят: не нашлось поддержать разово ветеранов. Ты, Илона, правильно заметила. Мы вот в течение их жизни ежемесячно им доплачивали и поддерживали. И это неправда, что мы разово их не поддерживаем. Там, по-моему, три выплаты у нас ежемесячно. И разовые есть выплаты, и мы выделили средства. Это не малые средства для того, чтобы поддержать участников. Участников войны немного осталось. Блокадники Ленинграда, труженики тыла и прочие – около 65 миллионов рублей выделено. И эти разовые выплаты участники Великой Отечественной войны обязательно получат.

Поэтому не надо собирать деньги нашим ветеранам. От них они деньги, если будут знать, не возьмут. Это кровавые деньги. Эти люди, которые ходят с полотнищами предателей и коллаборационистов, для них не друзья и не помощники. А то, что касается государства, мы как поддерживали наших ветеранов, так мы и будем их и поддерживать. Еще раз подчеркиваю, их осталось совсем ничего. И это наши скрепы, как модно сейчас говорить. Это наша основа. Я с ними встречаюсь и всегда говорю. «Товарищ Президент, а что вы нам пожелаете?» Только одного: чтобы вы дольше жили. Пока живы они, у нас есть хотя бы вот такая одна мощная точка опоры для того, чтобы сохраниться и сохранить наше государство.