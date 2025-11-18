Двух избитых беженцев обнаружили на границе с Латвией

Избитых кубинцев обнаружили на границе с Латвией недалеко от пограничного заграждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам пострадавших, на сопредельной стороне их избили силовики с применением электрошокера и принудительно вытеснили на территорию нашей страны.