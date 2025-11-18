Двух избитых беженцев обнаружили на границе с Латвией

Избитых кубинцев обнаружили на границе с Латвией недалеко от пограничного заграждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам пострадавших, на сопредельной стороне их избили силовики с применением электрошокера и принудительно вытеснили на территорию нашей страны.
Белорусские пограничники оказали беженцам первую помощь, вызвали медицинскую бригаду и следственно-оперативную группу. Врачи диагностировали у иностранцев переохлаждение. Также, помимо многочисленных ссадин и гематом, у мужчины выявлены признаки черепно-мозговой травмы. Пострадавших госпитализировали в Браславскую центральную районную больницу.
Иностранка пыталась выехать из Беларуси в ЕС по чужому паспорту.