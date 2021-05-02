Полезных ископаемых хватит на 50 лет. Побывали в Логойском районе и узнали, что здесь добывают

Новости Беларуси. За пять лет восемь новых месторождений нефти. В Речицком районе обнаружили новые залежи «черного золота». И если бессменный добытчик нефти Гомельский регион, то, к примеру, Минская область лучше остальных докапывается до стройматериалов и калийных солей. Полезных ископаемых в нашей стране немало. Всего больше 30 видов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какие дивиденды от них получают белорусы и можно ли построить карьеру в песчаных карьерах и даже озолотиться?

Своими историями оброс и Логойский район. Здесь добывают материалы для строительства жилья, тротуарную плитку, по которой ходят, кстати, минчане, транспортные кольца. Между прочим, второй МКАД создан именно из этих полезных ископаемых.

Оксана Семашко, корреспондент:

Сейчас мы находимся в самом карьере на глубине почти 30 метров. Добытчики полезных ископаемых здесь говорят, что именно по этой территории проходил ледник больше 200 тысяч лет назад. Поэтому неудивительно, что здесь такие фантастические виды.

Александр шутит, что работает здесь еще с прошлого столетия. Чего он здесь только не видел. В его коллекции всего один неизвестный экземпляр. Мы постараемся узнать историю его происхождения, но об этом чуть позже.

Александр Минец, директор дробильно-сортировочного завода «‎Минский»:

Шел ледник и оставлял за собой включения. Есть включения только из песка, которые состоят, есть включения с камнем, есть и глинистые включения. Подготовка месторождения к разработке, вскрышные работы и добыча. Работу здесь развернули одновременно в три этапа. Вкалывают на этих площадках в основном двухсоттонные экскаваторы и, конечно, человек.

Екатерина Полещук, председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Первоначально происходит геологическая разработка, изыскание определения, какие здесь залегают полезные ископаемые. Дальше оформляется горный отвод. Разрабатывается проектная документация, которая проходит необходимые согласования. Утверждаются балансовые запасы полезных ископаемых.

Добыча строительного камня – дело прибыльное во все времена. Новое горное предприятие сейчас возводят в Брестской области.

Юрий в династии третий горный инженер. Утверждает, месторождение «Минское» – уникальная находка. Ископаемые здесь не только на земле и под землей, но и под водой. Песка, гравия, валунов и камня здесь хватит на 50 лет. А дальше эту землю отдадут под сельхозработы.

Юрий Шестопалов, главный маркшейдер предприятия по производству нерудных строительных материалов:

Лет 10 назад был на цементном заводе в Костюковичах. Там при добыче довольно интересный получился срез борта в форме иконы Божией Матери. Есть свое залегание интересное на радошковичском балластном карьере, как свечи образуются, которые тяжело извлечь.

Геолого-разведывательную экспедицию здесь развернули еще 36 лет назад. Первую продукцию (песок, щебень и гравий) получили в 2010-м. Перерабатывают все на дробильно-сортировочном заводе.

Александр Минец:

Камушек будет использоваться при закладке какого-то нового объекта в Республике Беларусь.