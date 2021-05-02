«В перспективе можем ожидать до 50 тонн в сутки». Рассказываем о новых месторождениях нефти в Беларуси

Новости Беларуси. За пять лет восемь новых месторождений нефти. В Речицком районе обнаружили новые залежи «черного золота». И если бессменный добытчик нефти Гомельский регион, то, к примеру, Минская область лучше остальных докапывается до стройматериалов и калийных солей. Полезных ископаемых в нашей стране немало. Всего больше 30 видов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какие дивиденды от них получают белорусы и можно ли построить карьеру в песчаных карьерах и даже озолотиться?

Запасы калийных солей вывели Беларусь в тройку мировых лидеров. При запуске трех новых комбинатов наша страна поднимется еще на одну строчку. К 2030 году откроют ГОК под Любанью. В 2021 году приступят к первой добыче ископаемых на горно-обогатительном комбинате в Петрикове. Не так давно геологи обнаружили здесь также нефть.

Петр Повжик, заместитель генерального директора компании «Белоруснефть»:

Благодаря активному наращиванию геологоразведочных работ, за последние пять лет в регионе мы открыли уже восемь новых месторождений нефти. При этом прирост извлекаемых запасов за счет открытия составов – 7,5 миллиона тонн.

Всего в Гомельском регионе около 90 месторождений нефти. Новый кладезь «черного золота» недавно обнаружили под Речицей.

Сергей Шевеленко, заместитель начальника управления «Речицанефть» компании «Белоруснефть»:

Ожидается фонтанный приток на уровне порядка 20-30 метров кубических в сутки, что для нашего региона вполне достойный показатель. В перспективе, конечно, с применением новейших технологий по освоению, я думаю, что мы можем здесь ожидать и до 50 тонн в сутки.