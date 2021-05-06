Александр Лукашенко: нам уже политологи, наши сторонники пальцем показывают, уже требуют – вы зачистите

Новости Беларуси. Нововведения в закон о государственной службе обсудили 6 мая на совещании у Президента. Над редакцией работают уже два года. Учтены предложения чиновников, парламентариев, экспертов и ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ не подразумевает увеличения числа льгот и преференций. Напротив, повышается требовательность к госслужащим и усиливается ответственность. Принципиальным моментом остается высокий профессионализм и преданность государству и народу.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Патриот и честный профессионал, а еще обязательно исполнительный человек. Вот набор базовых требований к белорусскому госслужащему. Касаясь вопросов исполнительской дисциплины, Президент еще раз напомнил о поручении разобраться с НКО.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Статус госслужащего поднимается высоко, но и требования будут соответствующие. Если мы договорились, допустим, перерегистрировать НКО и прочие некоммерческие, а больше месяца прошло – я не вижу реакции со стороны Администрации Президента и присутствующих. Вы что, ждете новой волны?
Нам уже политологи, если вы смотрите телевизор, наши сторонники, депутаты и другие пальцем показывают, уже требуют: вы зачистите. Мы видим, что происходило. А мы чего ждем? Вы же знаете, что через эти структуры идет финансирование этих бандитов и урок внутри страны. Еще раз подчеркну свои требования: права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным. А может где-то даже и выше. Но палку перегнуть, конечно, ни в коем случае нельзя.
Читайте также:
Игорь Сергеенко: «Многие изменения коснутся исчисления стажа государственной службы»
Александр Лукашенко: здесь не должно быть какого-то перехлеста, если я госслужащий, значит, растопырил пальцы
Александр Лукашенко о редакции закона о госслужбе: «Чтобы не было, как в советские времена, вы помните, при Горбачёве»