Александр Лукашенко: нам уже политологи, наши сторонники пальцем показывают, уже требуют – вы зачистите

Новости Беларуси. Нововведения в закон о государственной службе обсудили 6 мая на совещании у Президента. Над редакцией работают уже два года. Учтены предложения чиновников, парламентариев, экспертов и ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.