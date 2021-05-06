Александр Лукашенко: здесь не должно быть какого-то перехлёста, если я госслужащий, значит, растопырил пальцы

Новости Беларуси. Государственная служба является важнейшим общественным институтом и от ее эффективности напрямую зависит успешное развитие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства о госслужбе.

События лета-осени 2020-го показали, что стране нужны действительно государственные люди. При этом сейчас речь не идет о кардинальном изменении или сломе старой системы. Время требует адекватных решений. С учетом возрастающих угроз. И главное – обеспечить пополнение госорганов стоящими кадрами и сильными специалистами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За прошедшие более чем четверть века с момента обретения независимости нам удалось выстроить стройную вертикаль власти, сформирован компактный государственный аппарат, обеспечена необходимая исполнительская дисциплина. В результате даже в самых непростых ситуациях система госуправления функционирует четко и слаженно. Лучшим тому подтверждением является консолидация госслужащих и их работа в условиях прошлого года. Это была все-таки лакмусовая бумажка.

Считаю, что самое важное в этой связи – кадры. Нам нужно привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных оперативно решать важные задачи. Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры – тогда будет и система работать. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность – служить стране и белорусскому народу.

Естественно, обеспечить высокий статус и престижность этой профессии невозможно без каких-то социально-правовых гарантий. Однако эти гарантии должны строго соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника. Здесь не должно быть какого-то перехлеста, если я госслужащий, значит, растопырил пальцы, как некоторые у нас ипэшники, айтишники и прочие. Он просто должен быть скромным, порядочным человеком. В плане материального обеспечения. Госслужащий – это не значит, что в 10 раз зарплата выше. Но все должно быть достойно. Вот тебе государство коврижку дало, ты ее отрабатывай. Это всех нас касается, чтобы не было этого контраста. На Всебелорусском народном собрании я говорил, что статус госслужащего поднимается высоко, но и требования будут соответствующие.