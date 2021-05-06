Игорь Сергеенко: «Многие изменения коснутся исчисления стажа государственной службы»

Новости Беларуси. Нововведения в закон о государственной службе обсудили 6 мая на совещании у Президента. Над редакцией работают уже два года. Учтены предложения чиновников, парламентариев, экспертов и ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: здесь не должно быть какого-то перехлеста, если я госслужащий, значит, растопырил пальцы
Документ не подразумевает увеличения числа льгот и преференций. Напротив, повышается требовательность к госслужащим и усиливается ответственность. Принципиальным моментом остается высокий профессионализм и преданность государству и народу. Время требует адекватных решений. События лета и осени 2020-го показали, что стране нужны действительно государственные люди.
Евгений Пустовой следил за разговором.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Законопроект – это не только детище межведомственной рабочей группы. В ее составе представители госорганов, ученые, эксперты. Активность проявили и обычные белорусы. Все замечания, как говорится, взяты на карандаш. Новый закон о государственной службе сейчас дорабатывают, а затем его рассмотрят депутаты, уже во втором чтении.
Игорь Сергеенко: унифицируются подходы, связанные с определением классности, званий, чинов
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Многие изменения коснутся исчисления стажа государственной службы. Например, сегодня руководитель предприятия в сфере агропромышленного комплекса, который переходит на работу в государственную службу, стаж работы председателем хозяйства или заместителем руководителя хозяйства не засчитывается в стаж государственной службы. В новом положении предполагается, что он частично будет на определенных условиях засчитываться.