Игорь Сергеенко: «Многие изменения коснутся исчисления стажа государственной службы»

Новости Беларуси. Нововведения в закон о государственной службе обсудили 6 мая на совещании у Президента. Над редакцией работают уже два года. Учтены предложения чиновников, парламентариев, экспертов и ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ не подразумевает увеличения числа льгот и преференций. Напротив, повышается требовательность к госслужащим и усиливается ответственность. Принципиальным моментом остается высокий профессионализм и преданность государству и народу. Время требует адекватных решений. События лета и осени 2020-го показали, что стране нужны действительно государственные люди.

Евгений Пустовой следил за разговором.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Законопроект – это не только детище межведомственной рабочей группы. В ее составе представители госорганов, ученые, эксперты. Активность проявили и обычные белорусы. Все замечания, как говорится, взяты на карандаш. Новый закон о государственной службе сейчас дорабатывают, а затем его рассмотрят депутаты, уже во втором чтении.

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