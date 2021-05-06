Перенёс две операции, но прогнозы преждевременны. Как себя сейчас чувствует Рома Когодовский?

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за состоянием 12-летнего Ромы Когодовского – мальчика, который получил сильнейшие ожоги тела, спасая своего двухлетнего брата на пожаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общая площадь ожогов – 62% тела. Состояние 12-летнего Ромы Когодовского по-прежнему крайне тяжёлое

Он по-прежнему в реанимации, однако 6 мая врачи сообщили о небольшой положительной динамике. Организм ребенка справляется. Медики делают все возможное. В лечении мальчика применяются самые современные методы, в том числе речь идет о клеточных технологиях. Рома перенес уже две операции, но прогнозы делать преждевременно. Ведь площадь ожогов значительная, и как будет протекать процесс, сказать сложно. Ему предстоит еще не одна операция.