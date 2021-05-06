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Перенёс две операции, но прогнозы преждевременны. Как себя сейчас чувствует Рома Когодовский?

06 мая 2021 17:54
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Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за состоянием 12-летнего Ромы Когодовского – мальчика, который получил сильнейшие ожоги тела, спасая своего двухлетнего брата на пожаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перенёс две операции, но прогнозы преждевременны. Как себя сейчас чувствует Рома Когодовский?-1

Общая площадь ожогов – 62% тела. Состояние 12-летнего Ромы Когодовского по-прежнему крайне тяжёлое

Он по-прежнему в реанимации, однако 6 мая врачи сообщили о небольшой положительной динамике. Организм ребенка справляется. Медики делают все возможное. В лечении мальчика применяются самые современные методы, в том числе речь идет о клеточных технологиях. Рома перенес уже две операции, но прогнозы делать преждевременно. Ведь площадь ожогов значительная, и как будет протекать процесс, сказать сложно. Ему предстоит еще не одна операция.

Перенёс две операции, но прогнозы преждевременны. Как себя сейчас чувствует Рома Когодовский?-4

«Несколько раз ехали и останавливались по дороге – ему плохо было». Подробности спасения и трагедии в Мядельском районе

Напомним, состояние здоровья Ромы Когодовского на личном контроле Президента.

# Пожар # общество # Рома Когодовский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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