Перенёс две операции, но прогнозы преждевременны. Как себя сейчас чувствует Рома Когодовский?

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за состоянием 12-летнего Ромы Когодовского – мальчика, который получил сильнейшие ожоги тела, спасая своего двухлетнего брата на пожаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за состоянием 12-летнего Ромы Когодовского – мальчика, который получил сильнейшие ожоги тела, спасая своего двухлетнего брата на пожаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общая площадь ожогов – 62% тела. Состояние 12-летнего Ромы Когодовского по-прежнему крайне тяжёлое
Он по-прежнему в реанимации, однако 6 мая врачи сообщили о небольшой положительной динамике. Организм ребенка справляется. Медики делают все возможное. В лечении мальчика применяются самые современные методы, в том числе речь идет о клеточных технологиях. Рома перенес уже две операции, но прогнозы делать преждевременно. Ведь площадь ожогов значительная, и как будет протекать процесс, сказать сложно. Ему предстоит еще не одна операция.
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Напомним, состояние здоровья Ромы Когодовского на личном контроле Президента.