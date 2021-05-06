«Честь и обязанность каждого человека прийти на эти памятные места». У Кургана Славы почтили минутой молчания память героев

Новости Беларуси. К общенациональному марафону памяти подключились и представители Белкоопсоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Кургана Славы почтили минутой молчания героев, павших во время страшных сражений. Цветы и венки легли к подножию мемориала. Вспоминали о подвигах своих предков, много говорили о личных трагических историях своих семей и о том, как важно сохранить мир и спокойствие для детей и внуков.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Я считаю, что честь и обязанность каждого человека прийти на эти памятные места, встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны (их осталось не так уж и много), почествовать их в этот праздник. Напомнить еще раз некоторым, которые стараются забыть этот праздник, о том, что может случиться, если это единение, которое сегодня существует у нас в стране, будет нарушено.

К празднованию Дня Победы на объектах общественного питания Белкоопсоюза по традиции готовятся заранее. Радовать посетителей на площадке у Кургана Славы будут праздничным меню с национальным колоритом.