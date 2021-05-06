«Честь и обязанность каждого человека прийти на эти памятные места». У Кургана Славы почтили минутой молчания память героев
Новости Беларуси. К общенациональному марафону памяти подключились и представители Белкоопсоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Кургана Славы почтили минутой молчания героев, павших во время страшных сражений. Цветы и венки легли к подножию мемориала.
Вспоминали о подвигах своих предков, много говорили о личных трагических историях своих семей и о том, как важно сохранить мир и спокойствие для детей и внуков.
Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Я считаю, что честь и обязанность каждого человека прийти на эти памятные места, встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны (их осталось не так уж и много), почествовать их в этот праздник. Напомнить еще раз некоторым, которые стараются забыть этот праздник, о том, что может случиться, если это единение, которое сегодня существует у нас в стране, будет нарушено.
К празднованию Дня Победы на объектах общественного питания Белкоопсоюза по традиции готовятся заранее. Радовать посетителей на площадке у Кургана Славы будут праздничным меню с национальным колоритом.
Наталья Розум, заместитель директора Минского филиала облпотребобщества:
Мы в нашем кафе на Кургане Славы. Приглашаем всех для возложения венков. Очень много приезжает экскурсий, очень много приезжает делегаций. Делегации приезжают из России, Казахстана, Узбекистана. Поэтому мы всех, конечно, приглашаем посетить наше кафе.
Шашлык, колбаски, ребрышки, бургеры. Новинка этого сезона – блюда на углях. Плюс ко всему – пирожки, чебуреки, кондитерские изделия собственного производства. Ароматные угощения и горячий чай, уверяют в кафе «У Кургана», никого не оставят равнодушным.
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