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«Честь и обязанность каждого человека прийти на эти памятные места». У Кургана Славы почтили минутой молчания память героев

06 мая 2021 18:00
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Новости Беларуси. К общенациональному марафону памяти подключились и представители Белкоопсоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Кургана Славы почтили минутой молчания героев, павших во время страшных сражений. Цветы и венки легли к подножию мемориала.

Вспоминали о подвигах своих предков, много говорили о личных трагических историях своих семей и о том, как важно сохранить мир и спокойствие для детей и внуков.

«Честь и обязанность каждого человека прийти на эти памятные места». У Кургана Славы почтили минутой молчания память героев-1

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Я считаю, что честь и обязанность каждого человека прийти на эти памятные места, встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны (их осталось не так уж и много), почествовать их в этот праздник. Напомнить еще раз некоторым, которые стараются забыть этот праздник, о том, что может случиться, если это единение, которое сегодня существует у нас в стране, будет нарушено.

«Честь и обязанность каждого человека прийти на эти памятные места». У Кургана Славы почтили минутой молчания память героев-4

К празднованию Дня Победы на объектах общественного питания Белкоопсоюза по традиции готовятся заранее. Радовать посетителей на площадке у Кургана Славы будут праздничным меню с национальным колоритом.

«Честь и обязанность каждого человека прийти на эти памятные места». У Кургана Славы почтили минутой молчания память героев-7

Наталья Розум, заместитель директора Минского филиала облпотребобщества:
Мы в нашем кафе на Кургане Славы. Приглашаем всех для возложения венков. Очень много приезжает экскурсий, очень много приезжает делегаций. Делегации приезжают из России, Казахстана, Узбекистана. Поэтому мы всех, конечно, приглашаем посетить наше кафе.

«Честь и обязанность каждого человека прийти на эти памятные места». У Кургана Славы почтили минутой молчания память героев-10

Шашлык, колбаски, ребрышки, бургеры. Новинка этого сезона – блюда на углях. Плюс ко всему – пирожки, чебуреки, кондитерские изделия собственного производства. Ароматные угощения и горячий чай, уверяют в кафе «У Кургана», никого не оставят равнодушным.

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# Великая Отечественная война # общество # Валерий Иванов # Наталья Розум # Фотофакт

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