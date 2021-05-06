Александр Лукашенко о редакции закона о госслужбе: «Чтобы не было, как в советские времена, вы помните, при Горбачёве»

Новости Беларуси. Нововведения в закон о государственной службе обсудили 6 мая на совещании у Президента. Над редакцией работают уже два года. Учтены предложения чиновников, парламентариев, экспертов и ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ не подразумевает увеличения числа льгот и преференций. Напротив, повышается требовательность к госслужащим и усиливается ответственность. Принципиальным моментом остается высокий профессионализм и преданность государству и народу. Время требует адекватных решений. События лета и осени 2020-го показали, что стране нужны действительно государственные люди.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, обеспечить высокий статус и престижность этой профессии невозможно без каких-то социально-правовых гарантий. Однако эти гарантии строго соотноситься должны с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника. Здесь не должно быть какого-то перехлеста: если я госслужащий, значит, растопырил пальцы, как некоторые у нас ипэшники, айтишники и прочие. Он просто должен быть скромным, порядочным человеком.

В плане материального обеспечения: госслужащий – это не значит, что в 10 раз зарплата выше, еще что-то и так далее. Но должно быть достойно все. Вот тебе государство коврижку дало, ты ее отрабатывай. Это всех нас касается, чтобы не было этого контраста.

Чтобы не было, как в советские времена, вы помните, при Горбачеве: секретарям, райкому, обкому и прочим зарплату подняли в два раза и сразу вызвали агрессию у народа, потому что народ жил не просто. То есть вот тут привязанность должна быть к народу. Но, конечно, они нищими не должны быть. Тогда меньше, может быть, и коррупции будет. Хотя я не сторонник того, что если большую зарплату дать кому-то, значит он взятки уже напрочь перестанет брать. Всегда денег мало. Но уже будет думать: «Возьму взятку – не только выгонят, посадят. А тут все-таки нормальная зарплата и служба». Поэтому эти вопросы надо четко определить и обозначить.

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