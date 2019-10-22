Александр Лукашенко наградил сотрудников Службы безопасности: «Вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония по традиции прошла во Дворце Независимости, а вот среди героев этого дня оказались люди, которые в силу своих профессиональных обязанностей обычно остаются в тени. И, как правило, на таких встречах они находятся за кадром.

Речь – о сотрудниках Службы безопасности Президента. Людях, без которых не проходит ни одно мероприятие с участием первого лица государства. Обращаясь к военнослужащим, Президент вспомнил, как четверть века назад, практически с нуля, создавали новую структуру, не имея ни ресурсов, ни опыта. А сегодня – это элитное подразделение высочайшего класса, о чем говорят оценки международных экспертов и не только. Евгений Пустовой о деталях церемонии.

22 октября в зале для вручения государственных наград – те, кто в ответ за безопасность. Служба организована четверть века назад. Сейчас это элитное спецподразделение высочайшего класса. Какие-то традиции переняли от 9-го управления КГБ СССР. Но в основном создана своя суверенная школа телохранителей. Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Известно, что многочисленная охрана у президентов США, России, Китая, Турции, королевы Великобритании и премьер-министра Японии. Не только на Бога надеется и Папа Римский, у понтифика самая многочисленная армия телохранителей в мире. Те, кто всегда за кадром. Критерии отбора в элитарную Службу безопасности СБП – компактная, но боеспособная спецслужба.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В мирное время вы не только обеспечиваете свой фронт работ, но и демонстрируете всем, особенно внутри нашего общества, что мир и покой в нашей стране – вещь непреходящая, мир непоколебим. В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства, все мы – воины элитного подразделения, и наша задача – быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан. Вы должны максимально использовать свой интеллектуальный потенциал, просчитывать возможные варианты и действовать на опережение, быть непреодолимой стеной на пути любой угрозы, защищать жизни людей. Выполняя свой профессиональный долг на высочайшем уровне, по факту вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси и, как бы пафосно это ни звучало, являетесь оплотом мира и стабильности в нашем обществе.

Белорусы ценят и уважают всех тех, кто по зову сердца делом всей жизни выбирает самоотверженное служение Отечеству. Очень хочу, чтобы вы были достойны этого доверия! Убежден: слова, размещенные на оборотной стороне Знамени Службы безопасности: «Доўг, Гонар, Айчына» - не просто девиз, а реальный ориентир для каждого из нас. Сегодня орденами и медалями отмечено семь действующих сотрудников. 11 офицеров получили благодарности от Президента, а два – погоны полковника.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Дворец Независимости открыт для всех. Во время экскурсии здесь расскажут и о внедренных технологиях в строительстве и даже о кулуарных моментах встреч на высоком уровне. Но что называется за кадром – работа Службы безопасности Президента. Даже во время съёмок торжества в преддверие юбилея службы – никаких крупных планов офицеров.

Лица сотрудников службы в светскую хронику попадают только, когда они сами становятся официальными лицами. Самому спортивному министру – во всех смыслах – к цейтноту не привыкать. Закалён службой в СБП.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Это годы напряженной, тяжелой службы, но тем не менее это годы моего становления как руководителя уже другого уровня. Дало больше самостоятельности. Сегодня Служба безопасности – это малочисленное подразделение, которое выполняет очень сложные задачи, и часто приходится работать самостоятельно. Самостоятельно принимать решения.

Белорусский лидер часто совершает рабочие поездки по стране и международные визиты. Будь то в сельскохозяйственных полях, либо на полях саммитов – работа наших офицеров остается незаметной, но эффективной.

Сергей Ковальчук:

Были случаи, когда человек приходил на мероприятие с оружием. Бывало, что приходил с зарегистрированным оружием, бывало, – что без зарегистрированного оружия. Ну, нож в обычной жизни часто бывает. Но с какой целью он несет этот нож на мероприятие, никому ж неизвестно. Самое сложное – работа на массовых мероприятиях. Тысячи людей и десятки видов опасностей: от техногенных до природных. Ещё сложнее работать за рубежом, а ответственнее – принимать руководителей зарубежных стран.

Например, за организацию охраны лидеров «нормандской четвёрки» белорусские бодигарды получили отличную оценку от иностранных коллег. Действительно, так близко – на расстоянии вытянутой руки – редко какой политик общается с людьми. Поэтому к сотрудникам Службы безопасности у Александра Лукашенко требования особые. Что называется, не только в профессиональном отношении.

Александр Лукашенко:

Мы всегда находимся не просто в строю, а в полной боевой готовности. Наверное, несколько таких подразделений в стране (я их не буду назвать), которые всегда находятся в полной боевой готовности. Это значит в течение нескольких секунд готовы исполнить свой долг по предназначению. Это я к тому, что если сегодня будете что-то отмечать, то вы распределитесь там по очереди, чтобы не потерять нашу боеготовность. Тем более каждый день,особенно завтра, у нас ответственные мероприятия. И помните: у вас всегда должны быть чистые руки, светлое чистое лицо и глаза, потому что это не только ваши руки и глаза. Это и руки и глаза Президента.