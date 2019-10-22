Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Новости Беларуси. Служить Президенту и Отечеству. 22 октября во Дворце Независимости чествовали людей, без которых не проходит ни одно мероприятие с участием первого лица страны. Но они всегда остаются в тени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверть века назад была создана Служба безопасности Президента. Сейчас это элитное спецподразделение высочайшего класса. В графике белорусского лидера частые рабочие поездки по стране и международные визиты. Будь-то в сельскохозяйственных полях либо на полях саммитов – работа наших офицеров остается эффективной и незаметной. Их профессионализм заслуживает высокой оценки иностранных коллег и международных экспертов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодняшняя дата – очередная значимая веха в истории нашего подразделения. Четверть века назад мы создавали службу практически с нуля. Мы не представляли, какой она должна быть, не знали, чем она должна заниматься. Впервые в истории суверенной Беларуси появилось такое подразделение. Не было особых ресурсов, да и опыта. Но были люди и глубокие традиции той великой страны. Формируя подразделение с новыми компетенциями, мы отбирали лучших сотрудников силовых ведомств Беларуси – профессионалов, патриотов с высоким чувством долга перед страной и народом. Мы тогда создавали нашу Службу безопасности, можно честно сказать, на обломках структур разрушившейся страны: соответствующего подразделения Комитета госбезопасности – группы «Альфа», соответствующего подразделения Министерства внутренних дел и других силовых структур.

Сегодня вы имеете самое современное оружие, способное качественно решать сложнейшие задачи в любой точке Беларуси. В экстремальных ситуациях готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, как и следует спецслужбе, незаметно, но в то же время эффективно. Обеспечение безопасности, защита национальных интересов страны и народа – это ваша ежедневная работа. Вы ежечасно и ежеминутно находитесь в боевом строю и полной боевой готовности. Это во многом определяет престиж нашего суверенного государства. А отличную выучку подтверждают ваши успехи на международных соревнованиях разного уровня. В том числе и благодаря вам сегодня в Беларуси сохраняется мир и порядок.

В охрану главы государства строгий отбор. Испытания выдерживают в среднем один из десяти претендентов. Сегодня орденами и медалями отмечено семь действующих сотрудников. 11 офицеров получили благодарности от Президента. Также в спецподразделении стало больше настоящих полковников. Погоны с тремя звездами получили два офицера СБП.

Дмитрий Шахраев, начальник Службы безопасности Президента Беларуси:

Уважаемый товарищ Президент, разрешите поблагодарить вас за то внимание и заботу, которые вы оказываете Службе безопасности. Поверьте, каждый сотрудник это чувствует и высоко ценит. Мы прекрасно понимаем, что наша служба напрямую ассоциируется с деятельностью главы государства, поэтому у нас нет шанса на ошибку. Уважаемый Александр Григорьевич, поверьте, каждый военнослужащий Службы безопасности, будь то рядовой сотрудник или руководитель, будет предпринимать максимум усилий для того, чтобы служба оставалась примером в вопросах исполнения воинского долга, в вопросах верности воинской присяги, а также примером в вопросах качественного и эффективного выполнения поставленных задач. Служим Президенту Отечества!