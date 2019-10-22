Уменьшенную копию Николаевского кафедрального собора установили в Слуцке

Новости Беларуси. Миниатюру Николаевского кафедрального собора установили в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Величественный храм 130 лет назад появился в самом центре города, но впоследствии был взорван. Сейчас на том месте располагается городской ЗАГС.

Бронзовый макет здания взяли за основу памятного знака «часовня Победы». Открытие монумента приурочили в том числе и к юбилейной дате освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. По бокам постамента изображены главные исторические события, которые помнит город.





Протоиерей Игорь Штепа, благочинный Слуцкого церковного округа:

Концепция данного памятного знака была разработана лично правящим архиереем, епископом Слуцким, Солигорским Антонием. А автором проекта является Лаврецкий Геннадий, скульптор – Алесь Шатило. Сень, которая являет собой образ купола, который был установлен на храме и сама миниатюра отображает, как он выглядел. Каждый может подойти, посмотреть и заглянуть в глаза истории.