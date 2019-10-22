Прямой эфир

Те, кто всегда за кадром. Критерии отбора в элитарную Службу безопасности

22 октября 2019 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 октября наградил государственными наградами военнослужащих Службы безопасности Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, кто всегда за кадром. Критерии отбора в элитарную Службу безопасности-1

Статистика. Из лучших сотрудников передовых спецподразделений отбор в СБП проходит только каждый десятый. Высокий интеллект и превосходная физическая подготовка. Метко стрелять и мгновенно реагировать на угрозу – ещё можно научиться. Но ведь надо быть готовым к самопожертвованию.

Те, кто всегда за кадром. Критерии отбора в элитарную Службу безопасности-4

А вот СБП – компактная, но боеспособная спецслужба. Хотя о наших офицерах ходят легенды. Кто-то спасал жизни сослуживцев, у которых не раскрывались парашюты, кто-то, уходя от столкновения с зазевавшимися водителями, съезжал в кювет. Фактов много. Большинство – не оглашаются. В структуре есть специальное подразделение по борьбе с терроризмом. На счету его сотрудников – десятки успешных задержаний опасных преступников.

Те, кто всегда за кадром. Критерии отбора в элитарную Службу безопасности-7

Кстати, бодигарды зачастую овеяны ареалом таинственности. Но белорусские телохранители – обычные парни, но с необычными навыками: оперативной психологией, глубокой концентрацией, нестандартным подходом к экстремальным ситуациям.

Александр Лукашенко наградил сотрудников Службы безопасности: «Вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси»

Вот только некоторые требования к кандидатам в СБП.

Те, кто всегда за кадром. Критерии отбора в элитарную Службу безопасности-10

Самое сложное – работа на массовых мероприятиях. Тысячи людей и десятки видов опасностей: от техногенных до природных. Ещё сложнее работать за рубежом, а ответственнее – принимать руководителей зарубежных стран.

# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко наградил сотрудников Службы безопасности: «Вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси»
22 октября 2019 17:48

Александр Лукашенко наградил сотрудников Службы безопасности: «Вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси»

Уменьшенную копию Николаевского кафедрального собора установили в Слуцке
22 октября 2019 15:22

Уменьшенную копию Николаевского кафедрального собора установили в Слуцке

Поднять туристическую привлекательность агрогородка: что предложили жители на приёме у инспектора по Гродненской области
22 октября 2019 13:37

Поднять туристическую привлекательность агрогородка: что предложили жители на приёме у инспектора по Гродненской области