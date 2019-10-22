Поднять туристическую привлекательность агрогородка: что предложили жители на приёме у инспектора по Гродненской области

Новости Беларуси. Как повысить туристическую привлекательность малых населенных пунктов? Таков был один из вопросов, поднятых во время приема граждан в агрогородке Поречье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель управляющей компании местного санатория предложил взять за образец литовский Друскининкай и рассказал, где взять деньги на финансирование проекта. Курортный сбор, который платят отдыхающие санатория, а это 3 % от стоимости путевки, идут в районный бюджет. За 2018 год общая сумма составила около 90 тысяч рублей. И было бы неплохо, если бы они шли на развитие агрогородка Поречье.

Иван Аверченко, руководитель управляющей компании по санаторно-курортному лечению:

Мы должны делать населенный пункт такой же красивый, приятный, комфортный, как наш соседний Друскининкай.

Иван Антонович очень детально вник в наши вопросы, и я думаю, что мы получим поддержку.