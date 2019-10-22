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Поднять туристическую привлекательность агрогородка: что предложили жители на приёме у инспектора по Гродненской области

22 октября 2019 13:37
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Новости Беларуси. Как повысить туристическую привлекательность малых населенных пунктов? Таков был один из вопросов, поднятых во время приема граждан в агрогородке Поречье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поднять туристическую привлекательность агрогородка: что предложили жители на приёме у инспектора по Гродненской области-1

Руководитель управляющей компании местного санатория предложил взять за образец литовский Друскининкай и рассказал, где взять деньги на финансирование проекта. Курортный сбор, который платят отдыхающие санатория, а это 3 % от стоимости путевки, идут в районный бюджет. За 2018 год общая сумма составила около 90 тысяч рублей. И было бы неплохо, если бы они шли на развитие агрогородка Поречье.

Поднять туристическую привлекательность агрогородка: что предложили жители на приёме у инспектора по Гродненской области-4

Иван Аверченко, руководитель управляющей компании по санаторно-курортному лечению:
Мы должны делать населенный пункт такой же красивый, приятный, комфортный, как наш соседний Друскининкай.

Иван Антонович очень детально вник в наши вопросы, и я думаю, что мы получим поддержку.

Поднять туристическую привлекательность агрогородка: что предложили жители на приёме у инспектора по Гродненской области-7

Иван Лавринович, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Приезжают туристы, оставляют свои деньги. Здесь нужно больше уделять внимания благоустройству дорог, инфраструктуры. Думаю, будет разработан инфраструктурный проект, генплан по 2021 году, чтобы вложить достаточно большие средства в этот агрогородок.

Поднять туристическую привлекательность агрогородка: что предложили жители на приёме у инспектора по Гродненской области-10

На прием пришли 8 человек, жители также могли дозвониться чиновнику на прямую телефонную линию.

Практика проведения подобных мероприятий, особенно в малых городах и агрогордках, будет продолжена.

Поднять туристическую привлекательность агрогородка: что предложили жители на приёме у инспектора по Гродненской области-13

# Прием граждан # общество # Иван Аверченко # Иван Лавринович # Фотофакт

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