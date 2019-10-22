Место памяти: более полутысячи экспонатов представили на выставке «Возвращая время» в музее истории Великой Отечественной

Новости Беларуси. Место памяти о войне. Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 75-летие. К дате здесь открылась выставка «Возвращая время», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
75 лет в истории: экспозиция «Возвращая время» открылась к юбилею музея истории Великой Отечественной войны
В экспозиции – боевые награды, личные вещи и документы участников сражений, картины. Всего – более полутысячи экспонатов. Они поступили в фонды за последние 5 лет – с момента переезда музея в новое здание.
Отметим, первые выставки в музее (тогда еще здании Дома профсоюзов) открылись 22 октября 1944-го. Они посвящены вооружению белорусских партизан и большевистской печати.
Владимир Воропаев, директор музея истории Великой Отечественной войны:
Не зарастет народная тропа. И слава богу, что сегодня это есть, и слава богу, что нам есть что показать и что рассказать. Кто бы не выходил из музея – любой человек – он восхищен. С одной стороны, это трагедия, а с другой – это героизм. Здесь эти два контраста, которые идут рядом друг с другом.
Сегодня музей – это крупнейшее в стране хранилище материалов о трагических событиях нашей истории. Он включает 150 тысяч экспонатов, объединенных в 30 коллекциях.