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Александр Лукашенко: надо работать жёстко с теми, кто берётся за оружие

29 марта 2021 17:05
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Новости Беларуси. Важно обеспечить спокойную и безопасную жизнь граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 марта на встрече с силовым блоком Совета Безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельно глава государства обратился к Наталье Кочановой как уполномоченному Президента по Минску. Александр Лукашенко поручил и дальше следить за порядком в городе, вести диалог с людьми.

Александр Лукашенко: надо работать жёстко с теми, кто берётся за оружие-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наталья Ивановна, вы как уполномоченный по городу смотрите за порядком. Ну, не в острые моменты. Надо каждый день работать, как это вы делали на протяжении зимы и лета. Поэтому есть и результат.

Люди у нас не идиоты, даже среди протестунов. Я уже говорил, они прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, бабки косит за границей. Ну ясно, кто сидит на этих потоках. Люди не хотят быть… Как они говорят: что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете? Видите, они чувствуют, что их просто подставляют, и мы это видим внутри страны. Поэтому с людьми надо работать.

Александр Лукашенко: надо работать жёстко с теми, кто берётся за оружие-4

Да, надо работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или в огнетушителях произвести эти взрывы. С этими мы разговаривать не будем и считать до трех тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать. Поймут они нас или нет, услышат или нет – это уже их проблемы, это их дело. Но с людьми надо разговаривать.

Александр Лукашенко: надо работать жёстко с теми, кто берётся за оружие-7

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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