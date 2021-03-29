Алексей Голиков: я стою не на позициях обозначенных сторон, а на позиции государства. Что это значит?

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Независимому блогеру Голикову есть что сказать и зрителям СТВ. Общественно-политические события в стране через призму личного опыта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Голиков, блогер:

Расскажу такую историю. Встретил своего, скажем так, односельчанина, и он мне говорит: «Алексей, я ж тебя с детства знаю, как ты мог? Мне тут наговорили, что ты выступаешь за ОМОН и диктатора, но он же проиграл, а ты идешь против народа! Ну как ты можешь?» Я говорю: «Отлично, готов извиниться, если ты конкретно укажешь материал и точку времени, где я публично выступал против белорусского народа». Я серьезно говорю, если кто-либо из вас предъявит факт выступления против народа Беларуси – извинюсь. Молчит, фактов не приводит. Говорит: «Я за диктатора не голосовал с 1998 года, и сейчас он проиграл». Я говорю: «Никакого отношения к диктатору не имею, но если есть факты, что он проиграл, то предоставь и посмотрим на них». Опять уперто-протестное молчание. На следующий заход стал вопрос за кого я: за бандеровцев или за коммунистов? Я говорю: «Для меня что те, что эти одинаковые». Почему, объясню позднее. Проговорили ним с час времени, но ни до чего не договорились – каждый остался при своем мнении, но пар с моего собеседника сошел однозначно. Не скажу, что претензия односельчанина обидела или огорчила, но вывод сделать побудила точно: нужно объясниться и прямо озвучить свою позицию. Алексей Голиков:

Итак, по пунктам. Первое. Я одинаково «любим» что одними, что другими лишь потому, что не становлюсь на чью-либо сторону. Представляете, да, так можно. И, занимаясь информированием, по-другому нельзя – только полный нейтралитет. Для объективности необходимо в равных пропорциях взаимодействовать с обеими сторонами. Естественно, это не понравится никому, но такова специфика журналистики. Каждая из сторон будет пытаться перетянуть на свою сторону и усилить мною свою позицию, защитить свою правду. Друзья, давайте останемся если не друзьями по взглядам, то хотя бы собеседниками с разными взглядами на жизнь. Перетащить на чью-либо сторону меня не получится лишь по одной причине – у меня нет политических амбиций, и, какова бы ни была власть и условия жизни, жизнь будет продолжаться, и нам нужно будет адаптироваться. И мне, и вам. Поэтому нам делить нечего.

Алексей Голиков:

Да, сразу отвечу на вопрос, который часто слышу: «А что же будешь делать, когда мы придем ко власти?» Отвечаю: для начала придите – шкура неубитого медведя самая теплая. Но даже если теоретически это и случится, то всегда есть варианты. Первый – переобуться, что в принципе для меня неприемлемо. Второй – убежать, и это тоже не то. Третий – замолчать, просто не выражать свою точку зрения. И над всеми этими вариантами есть четвертый: продолжать также говорить, не становясь на чью-либо сторону. Не все любят сейчас, и потом тоже все ненавидеть не станут. Да и в любви ли дело? Теперь о бандеровцах и коммунистах, и почему они для меня одинаковы. Методы работы, назовем их так, обеих сторон одинаковы – насилие. Националисты немало учинили беззакония, но и коммунисты не миром мазаны. Я одинаково негативно воспринимаю незаконное или узаконенное лишение жизни человека. Для меня что Освенцим, что ГУЛАГ – одинаковые врата ада. Алексей Голиков:

Сегодня в белорусском обществе исторически освободители Беларуси являются героями, а завоеватели и их пособники – врагами и предателями. Однако, надо признать, у нас позволили в сознании внуков пособников и завоевателей вырастить идею национализма. Внуки выросли, идеи окрепли и теперь пытаются массово насадить свои представления обществу. Старшее поколение в большинстве (предателей всегда меньшинство) чувствительно реагирует на переписывание истории. И вот что получается: в благополучной стране в мирное время на основе исторических, канувших в Лету, споров начинается фактическое уничтожение друг друга. Нам говорят: нужно знать свою историю, ибо где нет прошлого, там нет и будущего. Нам точно также говорят, что владеющий информацией владеет миром. Но ведь у вас у каждого в руках терабайты информации. Ну что, владеете миром? Владеют вами! Моя позиция такова: я не оправдываю и не героизирую ни националистов, ни коммунистов – я просто живу в другом, более позднем временном периоде – прах предков уже истлевает.

Алексей Голиков:

Однако моя риторика в информационной плоскости порождает вопросы. Некоторым видится, что я на стороне то ли диктатора, то ли ОМОНа, а значит, против народа. Поясняю еще раз. Я стою не на позициях обозначенных сторон, а на позиции государства. Что это значит? Это значит следующее: есть верховная власть, которая, не улыбайтесь, назначается свыше – и даже тираны, хоть из Советского Союза, хоть из нацистской Германии. Что значит свыше? Скажу прямо: я понимаю, что высший разум, дав свободу выбора человеку, попускает общество наслаждаться результатом своего выбора. Вспомните события Эдемского сада. Не верите в существование Эдемского сада – проанализируйте поведение человека по отношению прямого самоубийства – табакокурения. Человек, став совершеннолетним, имея право выбора, самостоятельно гробит свое здоровье. Общество, будучи «терпимым» к себе самому, фактически принимает результат этого свободного выбора – сердечно-сосудистые, респираторные и прочие заболевания. Если кто-то желает думать, что установление высшей власти есть результат демократии, то кто запрещает думать так? Если кто-то думает, что это результат борьбы политических партий, то тоже имеет право понимать так. Некоторые думают, что это результат финансово-промышленных групп (и тоже имеют право). Я же на основании того, что три описанные алгоритма не работают без поддержки большинства простого народа, считаю, что высшая власть – производная воли народа, оболваненного одной из более мощных сил. И на приход ко власти той или иной силы напрямую влияет нравственное состояние общества. Точка. Алексей Голиков:

Таким образом, может показаться, что я, поддерживая действия государства, поддерживаю действующую власть, а точнее, группировку, захватившую власть. Неверно. Государство в моем понимании – это не власть и тем более не персоны. Государство – это порядок. Вот именно за него, того самого, которого иногда нарушаю лично, я и выступаю. В контексте того, что произошло на наших улицах и может произойти в большей мере, я выступаю не за Лукашенко или против протестующих, а за сохранение установленного порядка. А порядок следующий. Смена верховной власти должна происходить путем выражения подлинной воли народа. Выражение воли народа реализуется путем голосования. Но здесь возникает две проблемных точки. О них разбиваются все общества, и наше не стало исключением.

Алексей Голиков:

Первая. Каким образом можно отцедить волю народа и как определить ее подлинность? (И, кстати, о чем речь?) Речь о прямом оболванивании народа средствами массовой информации. В свое время немцы были настолько оболванены, что поверили в принадлежность к высшей расе, а всех остальных считали людьми третьего сорта. Коммунистическая партия и пропаганда показали не лучшие результаты. По аналогии сегодня «Белсат» насаждает то же самое – не хорошее, не плохое, а просто новое, и это новое конфликтует со старым. Вывод: воля народа есть результат действия СМИ, которыми управляют хозяева с политическими амбициями. Это как в семье: дети – суть производные взглядов своих родителей. Так все-таки как определить подлинность воли народа? По логике нужно отсечь воздействие СМИ на общество, но едва ли это возможно. СМИ – это инструмент политических сил. Алексей Голиков:

Политический процесс – это естественный процесс конкуренции политических партий. Но и тут есть проблема: в Беларуси, на мой взгляд, политические партии есть не результат выражения интересов всего общества, а способ заработка и реализации политического тщеславия отдельными маленькими группами людей. Государство эту проблему видит и, являясь порядком по сути, не позволяет политическим спекулянтам втаскивать в хаотический замес большинство аполитичных граждан. Оно видит и понимает, что за действиями политических деятелей стоит не народный интерес, а личные амбиции и, как показывает история, интересы других стран. Описанное напрямую противоречит сути государства, так как ведет к его разрушению.