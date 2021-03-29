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«Они это заслужили». Президент поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты

29 марта 2021 13:34
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Новости Беларуси. Важно обеспечить спокойную и безопасную жизнь граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 марта на встрече с силовым блоком Совета безопасности. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы»

«Они это заслужили». Президент поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты-1

На совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране Президент подчеркнул: различным силам, прежде всего извне, очень хочется накалить в Беларуси обстановку. Действовать при этом необходимо соразмерно меняющейся ситуации. В связи с этим участники встречи обменялись мнениями по актуальной повестке на внешних границах Беларуси и обсудили события внутри страны.  

«Они это заслужили». Президент поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты-4

Так, Александр Лукашенко отметил открытые попытки зарубежных деятелей радикализировать протестную активность. Говоря о событиях последних дней, Президент высоко оценил работу правоохранителей.  

«Они это заслужили». Президент поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Особо хочу в очередной раз отметить работу нашей милиции и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Молодцы, просто ребята молодцы. Раскрыли очередное преступление террористической направленности.  

«Они это заслужили». Президент поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты-10

Надо Иван Владимирович, всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили. Ну и ложка дорога к обеду. Они это заслужили, они защитили огромное количество людей, которые могли пострадать.

Среди тем, затронутых на встрече, и экономическая безопасность страны. Президент подчеркнул, что перспективы и прогнозы развития внутренней ситуации зависят исключительно от нас самих. 

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Иван Кубраков # Александр Вольфович # Фотофакт

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