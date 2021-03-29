«Они это заслужили». Президент поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты

Новости Беларуси. Важно обеспечить спокойную и безопасную жизнь граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 марта на встрече с силовым блоком Совета безопасности. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы»

На совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране Президент подчеркнул: различным силам, прежде всего извне, очень хочется накалить в Беларуси обстановку. Действовать при этом необходимо соразмерно меняющейся ситуации. В связи с этим участники встречи обменялись мнениями по актуальной повестке на внешних границах Беларуси и обсудили события внутри страны.

Так, Александр Лукашенко отметил открытые попытки зарубежных деятелей радикализировать протестную активность. Говоря о событиях последних дней, Президент высоко оценил работу правоохранителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особо хочу в очередной раз отметить работу нашей милиции и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Молодцы, просто ребята молодцы. Раскрыли очередное преступление террористической направленности.