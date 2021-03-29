Поручено организовать международный розыск. Генпрокурор про уголовное дело в отношении Тихановской и участников BYPOL

Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об организаторах теракта и о том, как именно они призывали совершать противоправные действия на улицах Минска и других городов Беларуси, стало известно после задержания с поличным одного из радикалов.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта. Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ. Нами также поручено Комитету государственной безопасности незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Заявляю, что мы примем все меры к тому, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности.