Поручено организовать международный розыск. Генпрокурор про уголовное дело в отношении Тихановской и участников BYPOL

Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об организаторах теракта и о том, как именно они призывали совершать противоправные действия на улицах Минска и других городов Беларуси, стало известно после задержания с поличным одного из радикалов.