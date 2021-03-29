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Поручено организовать международный розыск. Генпрокурор про уголовное дело в отношении Тихановской и участников BYPOL

29 марта 2021 16:29
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Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об организаторах теракта и о том, как именно они призывали совершать противоправные действия на улицах Минска и других городов Беларуси, стало известно после задержания с поличным одного из радикалов.

Поручено организовать международный розыск. Генпрокурор про уголовное дело в отношении Тихановской и участников BYPOL-1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта. Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ. Нами также поручено Комитету государственной безопасности незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Заявляю, что мы примем все меры к тому, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности.

Поручено организовать международный розыск. Генпрокурор про уголовное дело в отношении Тихановской и участников BYPOL-4

Также стало известно: если бы провокации удались и пострадали бы ни в чем не повинные люди, в этом беглые организаторы протестов обвинили бы власти Беларуси. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям спецподразделений КГБ и МВД.

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# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед # Вячеслав Малейчук # Фотофакт

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