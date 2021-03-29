Александр Вольфович о военных учениях у границ Беларуси: мы видим, что их тематика не имеет оборонительной направленности

Новости Беларуси. Важно обеспечить спокойную и безопасную жизнь граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 марта на встрече с силовым блоком Совета безопасности. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы» Подробностями повестки уже после совещания с журналистами поделился госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович рассказал о проведении военных учений у наших границ и радикальных амбициях отдельных деятелей «перемен».

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Главе государства было доложено прежде всего о том, что творится на внешнем контуре, вокруг страны, вокруг Республики Беларусь, какие учения проходят, какие группировки созданы на территории Польши, Литвы, Латвии, чему посвящены эти учения, тематика этих учений, задачи этих учений. К сожалению, мы видим, что тематика учений, которые проводятся на территории рядом с сопредельными странами, не имеет оборонительной направленности. Рассматриваются вопросы общекризисного реагирования, наступательная тематика отрабатывается. Это говорит о том, что эти страны не отрабатывают вопросы обороны своих стран, а какие-то другие взгляды у них по отношению к военной составляющей.