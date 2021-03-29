Не закупают, а растят с нуля. Смотрите, как ухаживают за цветами в теплицах Гродно

Новости Беларуси. Где всегда пахнет весной, так это в теплицах с цветами. В Гродно на городские клумбы в 2021 году высадят более полумиллиона цветов. Они уже подрастают и начинают цвести. Как только позволит погода, растения украсят город. А пока ландшафтные архитекторы трудятся над эскизами цветочных композиций, ведь каждое лето стараются удивить жителей и гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красочный репортаж у Галины Буро.

Царство цветов, буйство красок и как минимум 50 оттенков зеленого. В шести теплицах «Гроднозеленстроя» подрастают будущие яркие аксессуары Гродно. Для королевского города убранство по статусу: около 600 тысяч цветов украсят улицы и площади. К традиционным петуниям, бархатцам, анютиным глазкам и сальвиям добавят и цветочные новинки.

Татьяна Пашкевич, ландшафтный архитектор предприятия «Гроднозеленстрой»:

Вот наш новый сорт бальзамина. Он очень интересный. Интересна сама листва – очень яркая, красивая. Сам кустик низкорослый. Цветы тоже разной расцветки, абсолютно разной, и очень красиво, очень нарядно смотрятся на клумбах.

Работа над ярким летом начинается еще зимой, а по некоторым растениям и вовсе с осени. Ведь Гродно – один из немногих городов, где не закупают цветы, а выращивают сами с нуля. Больше 30 видов.

Галина Буро, корреспондент:

Выращивание цветов – дело очень трудоемкое. Вначале из семян надо вырастить рассаду в общем ящике, потом ее пикировать по отдельным кассетам – очень кропотливая работа. А еще соблюдение температурного режима в районе 25 градусов, постоянный полив, прополки, прикормки (для каждого растения разные). И только самые отборные цветы попадут в итоге на городские клумбы.