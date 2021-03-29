Александр Лукашенко: «Мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы»

Новости Беларуси. Важно обеспечить спокойную и безопасную жизнь граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 марта на встрече с силовым блоком Совета безопасности. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране Президент подчеркнул: различным силам, прежде всего извне, очень хочется накалить в Беларуси обстановку.
Действовать при этом необходимо соразмерно меняющейся ситуации. В связи с этим участники встречи обменялись мнениями об актуальной обстановке на внешних границах Беларуси и обсудили события внутри страны.
Так, Александр Лукашенко отметил открытые попытки зарубежных деятелей радикализировать протестную активность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойнее, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране никогда не будет. Потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку. Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа распиаренного вами BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации.
То, что у нас идет переформатирование действий протестунов и беглых, мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска.
Говоря о событиях последних дней, Президент высоко оценил работу правоохранителей. Слова благодарности прозвучали в адрес милиционеров, которые помогли предотвратить теракты. Этих сотрудников Александр Лукашенко поручил представить к наградам.
Отдельно глава государства обратился к Наталье Кочановой как к уполномоченному Президента по Минску. Александр Лукашенко поручил и дальше следить за порядком в городе и вести диалог с людьми.