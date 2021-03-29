Александр Лукашенко: «Мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойнее, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране никогда не будет. Потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку. Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа распиаренного вами BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации.

То, что у нас идет переформатирование действий протестунов и беглых, мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска.