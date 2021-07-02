Александр Лукашенко: след, который оставила на нашей земле гитлеровская Германия, не сотрёт время. Эти факты нам нельзя забыть

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет никакой другой даты в нашей истории, которая бы так глубоко заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободе. 77 лет назад истерзанная войной Беларусь была избавлена от фашистского гнета. Раздавленные горем потерь и страхом за собственную жизнь люди стали свободными. И только они, очевидцы и участники Великой Отечественной, знают, что такое настоящая свобода и что такое независимость. Потому что все это тогда было вмиг утрачено. А период оккупации превратился для них в кромешный ад. Белорусов заживо сжигали в их же собственных домах, как в Хатыни, Дальве, Оле. Сгоняли в концентрационные лагеря, как в Тростенце и Озаричах, откуда выход был только один – в общую могилу. В прямом смысле пили кровь белорусских детей, как в деревушке Красный Берег. Из вен подвешенных на специальные станки девочек и мальчиков нацистские садисты выжимали буквально все до капли на нужды солдат рейха. След, который оставила на нашей земле гитлеровская Германия, не сотрет время. Чудовищно и, возможно, неуместно для праздничного дня звучат эти факты, но нам нельзя их забыть.