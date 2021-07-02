Александр Лукашенко: след, который оставила на нашей земле гитлеровская Германия, не сотрёт время. Эти факты нам нельзя забыть

Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений.
Ксения Худолей с подробностями.
Александр Лукашенко: после окончания мероприятия мы предъявим претензии к канцлеру и кое-какому руководству Германии
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет никакой другой даты в нашей истории, которая бы так глубоко заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободе. 77 лет назад истерзанная войной Беларусь была избавлена от фашистского гнета. Раздавленные горем потерь и страхом за собственную жизнь люди стали свободными. И только они, очевидцы и участники Великой Отечественной, знают, что такое настоящая свобода и что такое независимость. Потому что все это тогда было вмиг утрачено. А период оккупации превратился для них в кромешный ад. Белорусов заживо сжигали в их же собственных домах, как в Хатыни, Дальве, Оле. Сгоняли в концентрационные лагеря, как в Тростенце и Озаричах, откуда выход был только один – в общую могилу. В прямом смысле пили кровь белорусских детей, как в деревушке Красный Берег. Из вен подвешенных на специальные станки девочек и мальчиков нацистские садисты выжимали буквально все до капли на нужды солдат рейха. След, который оставила на нашей земле гитлеровская Германия, не сотрет время. Чудовищно и, возможно, неуместно для праздничного дня звучат эти факты, но нам нельзя их забыть.