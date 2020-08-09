Александр Лукашенко: «Мы в одной лодке. Будем раскачивать эту лодку – утонем все вместе»

Понятно, что победитель будет только один. На ваш взгляд, как должна повести себя проигравшая сторона? Есть ли смысл опасаться неприятностей для нашей страны как своего оружия возмездия?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если абсолютно честно, без пропаганды, конечно, мы предусматриваем всякие варианты, потому что недооценивать ситуацию нельзя. Но чтобы говорить о том, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос и какое-то противоборство, противостояние или в какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Всё решают деньги. Вы же представьте: определенные сидельцы, денег же хватает, миллионы вывезли, мы еще не всё видим... То, что вы увидели с экрана телевизора, это копейки. Огромные деньги. И они же понимают, что эти деньги могут им в жизни и не понадобиться. Поэтому они бросают сейчас это на противостояние с властями: авось, получится, авось, на улицы выйдут, авось, пристрелят, застрелят этого Лукашенко и так далее и тому подобное.

Разные версии. Мы ничего здесь не исключаем. Но работают деньги. Поэтому, я думаю, завтра уже они отработают свои деньги, ребята инвестиции эти освоят, успокоятся и поймут, что жизнь-то одна. И те, кто сегодня противостоит власти (и власти, и Лукашенко)… Жить-то нам завтра придется вместе на этом клочке земли. И вам, Дмитрий, тоже, и вот присутствующим в подавляющем большинстве своем. Если российскому телевидению не придется, представителям, здесь постоянно жить, то еще долго будут здесь работать. Мы все на этом клочке сосредоточены.

Как Владимир Владимирович Путин позавчера сказал, что мы в одной лодке. Будем раскачивать эту лодку – утонем все вместе. Поэтому все будет нормально. Идет процесс. Процесс непростой. Но мы готовы ко всему.