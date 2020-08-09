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Баянист Виталий Воронко: я понял, что сейчас как никогда нужна поддержка нашему Президенту

09 августа 2020 20:25
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Новости Беларуси. О том, как была написана композиция «Бацька», и почему она посвящена Александру Лукашенко, в программе «Неделя» на СТВ рассказал баянист Виталий Воронко.

Виталий Воронко, артист:
Я для себя подтвердил те слова, которые я сочинил в песне. Под каждым словом Александра Григорьевича можно подписаться. И это действительно лидер, действительно человек, который знает на любой вопрос ответ.

Знаете, эта встреча – это было очень вдохновляюще. Я уверен, что многие белорусы, услышав его речь, мне кажется, тоже вдохновятся. Они просто посмотрят, что уже сделано сейчас, сколько уже всего пройдено.

Баянист Виталий Воронко: я понял, что сейчас как никогда нужна поддержка нашему Президенту -1

И от белорусов тоже многое зависит, потому что мы должны строить свою судьбу. Очень хорошо, когда люди голосуют, когда у каждого есть своё мнение. Я считаю, что сегодня оно подтвердилось.

Я эту песню написал не так давно. У меня у самого отца не стало, я изначально начал писать эту песню, посвятив её своему отцу. Потом я понял, что нужно смотреть глобальнее. Я посмотрел, какая ситуация непростая с COVID-19, и что сейчас как никогда нужна поддержка нашему Президенту. Мы преодолели ситуацию с коронавирусом, и это огромный успех, я считаю.

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Игорь Позняк # Виталий Воронко # Фотофакт

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