Баянист Виталий Воронко: я понял, что сейчас как никогда нужна поддержка нашему Президенту

Новости Беларуси. О том, как была написана композиция «Бацька», и почему она посвящена Александру Лукашенко, в программе «Неделя» на СТВ рассказал баянист Виталий Воронко.

Виталий Воронко, артист:

Я для себя подтвердил те слова, которые я сочинил в песне. Под каждым словом Александра Григорьевича можно подписаться. И это действительно лидер, действительно человек, который знает на любой вопрос ответ.

Знаете, эта встреча – это было очень вдохновляюще. Я уверен, что многие белорусы, услышав его речь, мне кажется, тоже вдохновятся. Они просто посмотрят, что уже сделано сейчас, сколько уже всего пройдено.