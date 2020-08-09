Мининформ вынес предупреждение двум информационным ресурсам. Игорь Луцкий назвал причину

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси: За последние два дня мы вынесли два предупреждения двум ресурсам. К одному ресурсу, afn.by, мы ограничили доступ. Доступ был ограничен в связи с тем, что были опубликованы результаты так называемых экзитполов, это запрещено. По Избирательному кодексу, за пять дней до выборов запрещена публикация экзитполов. Так как это запрещённая информация, было принято оперативное решение о блокировке данного ресурса.

Что касается двух остальных ресурсов, tut.by и «Наша нiва», то, конечно же, там была информация недостоверная. Были направлены требования об удалении этой информации. В принципе, с этих ресурсов информация была удалена, но у них есть вопросы о справедливости нашего решения. Принимая такие решения, мы всегда готовы в судебном порядке доказать свою правоту, поэтому хочется сказать, что не стоит ни сейчас, ни в будущем передёргивать информацию, особенно когда идёт президентская кампания, когда страсти накалены. Долг и обязанность каждого журналиста и каждого СМИ – давать достоверную и честную, правдивую информацию. Мы проводили мониторинг информационного поля, скажем так, в большей части традиционных СМИ.

Хочу сказать, что эта информационная кампания имела определённый и достаточно понятный нам крен. С 10 по 30 июля нами было отсмотрено определённое количество ресурсов. Проанализировали где-то 2700 статей. Более 1500 статей имели явно негативный характер, были направлены против действующей власти и Президента Республики Беларусь. Мы, конечно же, будем продолжать мониторинг, и в конце концов будет дана определённая, в том числе правовая оценка всего происходящего.