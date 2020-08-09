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Госпогранкомитет о ситуации на границе: 25 человек имели недействительный документ, порядка 60 не могли объяснить причину въезда

09 августа 2020 20:09
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Новости Беларуси. 177 граждан иностранных государств не прошли контроль на границе. Ситуацию прокомментировали в Госпогранкомитете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Госпогранкомитет о ситуации на границе: 25 человек имели недействительный документ, порядка 60 не могли объяснить причину въезда-1

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
25 человек имели недействительный документ. Это просроченные визы, затертые паспорта и просроченные паспорта.

Следующая категория граждан – это порядка 60 человек, которые не могли объяснить причину въезда в нашу республику. Как пример – 29 человек, граждан Украины, прибывают в Национальный аэропорт, говорят: мы едем к родственникам. Когда мы их рассредоточили и начали опрашивать, они не знают ни фамилий родственников, ни куда хотят поехать, и дают один телефон.

Госпогранкомитет о ситуации на границе: 25 человек имели недействительный документ, порядка 60 не могли объяснить причину въезда-4

Между тем пропускные пункты работают в штатном режиме. Для законопослушных граждан, сообщает Госпогранкомитет, границы открыты.

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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