Александр Лукашенко: об этих боевиках уже много сказано. Говорят, это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разговор длился почти полтора часа. СМИ наперебой затрагивали даже самые острые темы. И несмотря на то, что не все журналисты успели озвучить свой вопрос, в своих ответах Президент обозначил все самые актуальные аспекты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается этих боевиков, об этом уже много сказано. Мы с президентом Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня налицо, мы рассмотрим, мы разберемся. Украина подключилась к этому, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания. Но пока никто не приехал, как я пригласил прокуроров, одного и второго. Наш прокурор ждет приезда. Не приедут – мы сами разберемся и решим эту проблему. Но приглашение прокурору и отказ сюда приехать говорит о том, что наплевать им на судьбы этих ребят. Вот послали и послали.