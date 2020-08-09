Александр Лукашенко: об этих боевиках уже много сказано. Говорят, это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Разговор длился почти полтора часа. СМИ наперебой затрагивали даже самые острые темы. И несмотря на то, что не все журналисты успели озвучить свой вопрос, в своих ответах Президент обозначил все самые актуальные аспекты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается этих боевиков, об этом уже много сказано. Мы с президентом Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня налицо, мы рассмотрим, мы разберемся. Украина подключилась к этому, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания.
Но пока никто не приехал, как я пригласил прокуроров, одного и второго. Наш прокурор ждет приезда. Не приедут – мы сами разберемся и решим эту проблему. Но приглашение прокурору и отказ сюда приехать говорит о том, что наплевать им на судьбы этих ребят. Вот послали и послали.
Сначала говорят: в Венесуэлу посылали, потом в Стамбул, потом в Ливию, потом якобы Сечин нанял их для того, чтобы охранять где-то в мире, не то в Ливии, не то в Венесуэле, не то в Сирии нефтяные объекты. На что Игорь Сечин сказал: «Я к ним не имею никакого отношения». И я ему верю.
Сейчас уже, наверное, вы эту конспирологию всю уже прочитали и вы видели, где это все изложено, говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте: может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал.