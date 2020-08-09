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Александр Лукашенко: «Я более информирован о том, что происходит в стране, чем «Комсомольская правда»

09 августа 2020 13:45
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Главе государства задали порядка 20 вопросов. Журналист «Комсомольской правды» вдруг распереживалась, что Александр Лукашенко недостаточно осведомлён о ситуации в стране.

Ирина Козлик, газета «Комсомольская правда» в Беларуси:
Есть ли в вашем окружении люди, которые вам могут рассказать, что происходит в стране? Такие предположения, что вы знаете только от силовиков и очень избранных. Кому вы верите?

Александр Лукашенко: «Я более информирован о том, что происходит в стране, чем «Комсомольская правда» -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Раньше верил и «Комсомольской правде». Сейчас не очень. Поверьте, я более информирован о том, что происходит в стране, чем «Комсомольская правда».

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# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Ирина Козлик # Фотофакт

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