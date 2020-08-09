Александр Лукашенко: «Я более информирован о том, что происходит в стране, чем «Комсомольская правда»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства задали порядка 20 вопросов. Журналист «Комсомольской правды» вдруг распереживалась, что Александр Лукашенко недостаточно осведомлён о ситуации в стране.

Ирина Козлик, газета «Комсомольская правда» в Беларуси:

Есть ли в вашем окружении люди, которые вам могут рассказать, что происходит в стране? Такие предположения, что вы знаете только от силовиков и очень избранных. Кому вы верите?