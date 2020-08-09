Александр Лукашенко: вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то? Не будет этого

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, скажем так, я тоже это вижу – соответствующее отношение. А если вы провоцируете – получите то же самое в ответ. Что не так? Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, сейчас меньше) и ждете, что перед вами я или кто-то станет на колени и будет целовать колени и целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Поэтому вы должны это четко представлять. Ведите себя по закону. Будете вести по закону, и у нас претензий к вам не будет. Я как-то грубо сказал, по-мужски. Обижаетесь, что вот ОМОН кого-то взял, обидел и так далее. Неужели вы не понимаете, что почти все ваши сторонники. Вы же мордобоя хотели.

Ну не вы лично, а те, кто за вами стояли. Что вы головой машете. У меня информации достаточно. Вы хотели мордобоя. Пока мордобоя не было, просто мы вас поставили на место. Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы я ввергнул в хаос страну? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, что я не защитил, в том числе вас и вашу семью. Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. И если вы способны что-то сделать для страны, поверьте, я создам вам все условия для того, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться даже в мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать – вы получите от меня мгновенный ответ, это же мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете?