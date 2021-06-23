Александр Лукашенко: «Мы в любом случае выстоим! Просто хотелось бы по-человечески, как всегда, по-славянски»

Новости Беларуси. Новая горячая война, развязанная против Беларуси. Так 22 июня в Бресте Александр Лукашенко назвал все, что происходит вокруг страны в последнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Мартьянова, СТВ:

Уже год Беларусь живет в условиях колоссального внешнего давления, а тут еще и очередной пакет санкций, которые в первую очередь направлены на простых белорусов. В эти дни они вспоминают одну из самых трагических дат в своей истории: начало Великой Отечественной войны. В том, что оба события совпали не случайно, глава государства уверен. Но при этом Александр Лукашенко напомнил урок истории из 1945-го, в частности, чем тогда для внешних агрессоров закончилось противостояние. Сюжет Алены Сыровой. 80 лет прошло с начала Великой Отечественной войны. Но по-прежнему в канун 22 июня Брест в буквальном смысле не спит – он вспоминает еще и еще раз одни самых страшных страниц истории. По традиции, к этим датам на перрон прибывает эшелон Победы. В 2021 году с виртуальной начинкой, музей на колесах. Его экспозиции погружают в историю сражений, шаг за шагом на пути к Великой Победе. «Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»

Больно, ведь эта трагедия затронула практически каждую семью, не только белорусов. Многочисленные делегации, несмотря на коронавирусные преграды, и в 2021-м приехали в крепость. По-прежнему в рассветное утро в легендарной фортеции много людей, чтобы еще раз сказать: «Мы помним!» В эти дни память ощущается особенно остро, а стены будто оживают. Несмотря на семилетний возраст, Владислав Степанюк уже пересмотрел все фильмы о крепости и готов нести память и для будущих поколений. Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?

Среди тех, кто приезжает в Брестскую крепость 22 июня, чтобы почтить память тех, кто был застигнут врасплох, но, несмотря на это, сражался до последней минуты жизни, и Президент Беларуси. Александр Лукашенко по традиции рядом с соотечественниками. Крепость для главы государства всегда была местом особой памяти. Каждый год вместе со всеми события той роковой ночи вспоминал и последний защитник Брестской цитадели Петр Котельников. В 2021 году его не стало. Но это не значит, что история канет в Лету. Белорусы всегда будут помнить героев, которые, сами тогда того не понимая, сумели спасти Отечество, предотвратив блицкриг. Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»

Тогда войной на Советский Союз шли гитлеровские войска, вооруженная суперсовременным оружием армия. Против нас воевала почти вся Европа. И если кто-то считает, что те события от нас очень далеки, достаточно вспомнить: история имеет обычай повторяться. Кто же мог подумать, что так скоро обстоятельства сложатся аналогичным образом? Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»

Алена Сырова, корреспондент:

У нас мощная генетическая память. У белорусов есть иммунитет и, если хотите, интуитивное неприятие тех, кто посягает на наше, выстраданное, заслуженное и уже неотъемлемое. На нашу свободу и независимость. Дмитрий Мезенцев: на две страны растёт давление, потому что и Москва, и Минск проводят независимую политику

Алена Сырова:

Те, кто устроил коллективную травлю, парадоксально просят о помощи и упрекают в том, что мы ее как-то не так отказываем. Так и хочется спросить: а на что вы рассчитываете?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И сегодня они взвыли: ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла как можем. Хотите, чтобы мы как прежде боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно. Вы опоздали, господа.

Алена Сырова:

У западных рубежей страны, вероятно, чтобы было лучше слышно тем, кто барражирует вдоль них на танках и самолетах, тем, кто предал свой народ и тем, кто даже после неудавшегося блицкрига все еще надеется сломать государство, к тем, кто сегодня идет гибридной войной на Беларусь, от лица всех жителей страны, как и полагает главе государства, обратился Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уясните раз и навсегда: мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим! Просто хотелось бы по-человечески, как всегда, по-славянски. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю. И вот эти наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, – запомните – сделают все для того, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле. Вы – украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто живет здесь, на этой земле. Вас нигде не ждут. Это ваша земля, берегите, белорусы, ее, цените ее. Она принадлежит нашим детям и внукам.