Александр Лукашенко: «Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов – на патриотичность? Давайте попробуем»

Новости Беларуси. Новая горячая война, развязанная против Беларуси. Так 22 июня в Бресте Александр Лукашенко назвал все, что происходит вокруг страны в последнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже год Беларусь живет в условиях колоссального внешнего давления, а тут еще и очередной пакет санкций, которые в первую очередь направлены на простых белорусов.

Алена Сырова, корреспондент: Вместе с белорусами в той войне сражались все теперь уже бывшие союзники. Пройдя испытания, обычно люди держатся вместе. Но почему же так вышло, что те, кто бок о бок шел к Победе, сегодня первыми ставят преграды на пути развития нашего суверенного государства? А некоторые, кого белорусы традиционно считали южными братьями, не меньше, то и дело подливают масло в санкционный огонь. Те, кто 80 лет назад совершал физический геноцид народа, сегодня, похоже, взялись за старое, только другими методами. Первый удар по экономике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас мы держим экономический удар. Хотелось бы знать, что дальше. Интервенция? Забудьте, успокойтесь. Дорого она вам обойдется. Холеные лица с высоких трибун по ту сторону границы бессовестно лгут с подачи беглых о том, что белорусский народ сам вымаливает санкции в отношении себя. Якобы белорусы готовы страдать ради некого эфемерного светлого будущего, которое принесут им эти добрые дяди на кончиках своих штыков.

Да очнитесь вы, наконец, очумевшие и заблудшие. Ведь сколько в нашей истории было таких случаев, когда нам обещали – много обещали – и свободу, и независимость. И государство обещали нам создать для белорусов. На кончиках штыков. И в результате что? А в результате в последней войне каждого третьего похоронили.

Санкции, провокации. Так и хочется спросить: вы что это, специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов – на патриотичность? Давайте попробуем.

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